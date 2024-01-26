Якою буде погода 27 січня: прогноз від синоптиків

Синоптики оприлюднили прогноз погоди на суботу, 27 січня. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у західних областях 0-5° морозу, вдень у південній частині та на Закарпатті 1-6° тепла).

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий мокрий сніг, вдень на півдні країни з дощем, в західних областях помірний сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу.

Попереджають українців і про ожеледицю по всій країні, крім півдня. Тож водіям та пішоходам слід бути дуже уважними й обережними на дорогах.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

В Карпатах спостерігатиметься помірний сніг. Температура вночі 8-13° морозу, вдень – 4-9° морозу.

Раніше синоптик повідомив, коли до України знову повернуться морози.

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