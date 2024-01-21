Потепління вже скоро: синоптикиня потішила українців прогнозом погоди

Вже від вівторка погодні умови зміняться.

В Україні зміниться погода - цього тижня очікується потепління.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Ще найближчої ночі в більшості областей поморозить, а на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині вночі можливо навіть до -12-17 градусів",- написала вона.

Проте вже у вівторок, 23 січня, стовпчики термометрів піднімуться догори.

Погода у понеділок, 22 січня

22 січня в Україні буде перерва в опадах - скрізь сухо і навіть подекуди із сонечком.

Вночі очікується -3-8 градусів, на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині місцями до -12-17 градусів.

Завтра вдень в Україні -1-6 градусів, на півдні та заході тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла.

У Києві найближчої ночі -5-7 градусів, вдень у понеділок 0-2 градуси морозу. Опади у столиці завтра малоймовірні.

Надалі у більшості областей України передбачається потепління та збільшення опадів.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач повідомив, що потепління прийде до України у другій декаді лютого. Більше про це читайте у новині.

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