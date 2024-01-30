Нічна атака БПЛА по Україні: деталі про "прильоти" в областях з фото

Ворог влучив по цивільній інфраструктурі: зафіксовані руйнування, пошкоджені автомобілі та поранені люди.

Під російську атаку безпілотниками по Україні в ніч проти 30 січня потрапили Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, Київська, Черкаська та Харківська області. Внаслідок атаки є влучання та руйнування.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічну атаку по Україні.

Атака по Дніпропетровщині

Вночі російські війська спрямували безпілотники на Криворіжжя, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Українські оборонці з ПвК "Схід" збили один ворожий дрон. Ще один БПЛА поцілив по цивільній інфраструктурі. Спалахнула пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

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Окрім того окупанти обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольшині. Там був пошкоджений приватний будинок, три господарські споруди та авто.

Минулося без загиблих і постраждалих.

Водночас голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що один російський дрон був збитий на підльоті до міста. Ще один поцілив по об'єкту цивільної інфраструктури. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було.

У Кривому Розі працюють усі служби міста, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок російських атак / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок російських атак / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок російських атак / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Удари по Миколаївщині

"Миколаївщина. У ніч на 30 січня російські війська вчергове вдались до повітряної атаки населених пунктів області. В результаті падіння уламків збитого БпЛА в одному з районів на дорозі загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника", – повідомили в ДСНС.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 70 кв. м. Водій вантажівки із травмами госпіталізований до лікарні.

Уламки дрона впали на вантажівку на Миколаївщині / Фото: ДСНС України у Telegram

Атака по Херсонщині

Сили оборони півдня повідомили, що під час нічної атаки безпілотниками ворожі дрони були спрямовані зм східного узбережжя Азовського моря по південно-східних та центральних областях України.

Силами підрозділів ППО протягом майже трьох годин напруженої бойової роботи було знищено п’ять безпілотників типу Shahed-131/136.

На жаль, на Херсонщині є влучання в агропідприємство. Спалахнула пожежа, яку вже загасили. Масштаби руйнувань уточнюються. Інформації про постраждалих не надходило.

Охоплене вогнем приміщення внаслідок атаки дронами по Україні / Фото: Сили оборони півдня України

Атака по Київщині

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що вночі ворог атакував область дронами-камікадзе. В регіоні працювали сили ППО.

"На жаль, внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар", – йдеться в заяві.

Пожежу оперативно ліквідували. Окрім будівель, було пошкоджено три автомобілі.

За попередніми даними, загиблих та поранених серед населення немає.

Всі оперативні групи працюють на місці, фіксуючи наслідки нічної атаки.

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Атака по Черкащині

"Майже три години вночі область була на тривозі. Через чергову ворожу атаку з повітря", – написав у Мережі очільник ОВА Ігор Табурець.

Він повідомив, що на Уманщині зафіксовано влучання російського БПЛА по закинутій споруді. Ще один ворожий дрон був успішно знищений українськими захисниками.

В обох випадках поранених не було.

Атака по Харківщині

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 23:25 окупанти запустили щонайменше шість дронів Shahed по місту Зміїв Чугуївського району. Внаслідок атаки було пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки.

Зазнали поранень чоловіки віком 52 та 61 рік, перший – госпіталізований у стані середньої важкості. Другий чоловік отримав допомогу на місці.

Нагадаємо, в ніч проти 30 січня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Так, ворог запустив 35 дронів, 15 з яких були збиті силами ППО.