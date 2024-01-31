Сколько танков могут производить в РФ ежемесячно: анализ ISW

Ежемесячно оборонно-промышленный комплекс агрессорки России может производить не менее 100 основных боевых танков. Именно позволяет оккупантам и заменять потери на фронте, и сохранить нынешний темп операций "в обозримом будущем".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, по имеющейся информации, единственный российский производитель танков "Уралвагонзавод" производил 20 боевых машин в месяц по состоянию на март 2023 года. Между тем путинский муртад, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил в марте прошлого года, что российский ОПК может производить 1500 основных боевых танков 2023-го — это означает средний уровень производства 125 танков в месяц.

Аналитики подчеркнули, что Минобороны России заявило 30 января, что предприятие ОПК "Новатор" выполнило государственный оборонный заказ на крылатые ракеты "Калибр" и баллистические ракеты "Искандер" в 2023 году. Более того — гендиректор предприятия Фарид Абдрахманов доложил, что "Новатор" выполнил государственный оборонный заказ на эти ракеты, перейдя на круглосуточное производство и создав трехсменный график работы на всех своих заводах. Кроме того, отмечается, что якобы "Новатор" уже выполнил 17% государственного оборонного заказа на 2024 год.

В ISW также отмечают, что заместитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил 15 января, что российские войска не включали крылатые ракеты "Калибр" в серии ударов по Украине с середины сентября 2023 года. Вероятно, как часть усилий по созданию ракетного резерва, и Россия, вероятно, испытывает трудности с производством этих крылатых ракет. Ведь для их производства необходимо много иностранных компонентов, заблокированных международными санкциями.

Напомним, 30 января президент Владимир Зеленский сообщил, сколько ракет и дронов запустила РФ по Украине с начала 2024-го. Так, россияне выпустили более 330 ракет и около 600 беспилотников.

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