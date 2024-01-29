Тюль всегда будет белоснежным и не будет желтеть: как вернуть ткани первозданный цвет

Если тюль пожелтел или стал серым, есть несколько действенных народных способов, которые вернут белоснежный цвет ткани.

Белый тюль на окнах имеет дорогой и роскошный вид. Но со временем он теряет свой идеальный белый цвет, становится желтым или сероватым. Это происходит от воздействия солнечных лучей и пыли, попадающих на тюлевые шторы. Впрочем, есть маленькая уловка, о которой мало кто знает, которая поможет сохранить первозданный белый цвет ткани. Рассказываем, как защитить тюль от желтизны и что делать, если ткань потеряла свой белый цвет.

Как правильно хранить тюль, чтобы он не желтел

Чтобы тюлевая ткань не теряла своей первозданной красоты и белого цвета, ее нужно правильно хранить. Поскольку даже в шкафу тюль может пожелтеть или посереть.

Перед тем, как положить тюль на хранение, нужно хорошо постирать и высушить ткань. Затем, чтобы защитить ткань от воздействия пыли, лучей и воздуха, необходимо завернуть ее в темную бумагу и положить в шкаф. Это нужно для того, чтобы солнечные лучи не попадали на ткань. Поскольку под действием дневного света темные материалы выгорают, а светлые становятся серыми или желтыми.

Как отбелить тюль: действенные народные методы, которые вернут первозданный цвет ткани

Если так получилось, что ваш любимый тюль изменил цвет, не стоит спешить применять химические агрессивные отбеливатели. С этой задачей отлично справятся подручные средства, которые не будут вредить ткани.

Сода. Такой способ отбеливания спасет тюль от серости. Надо развести в теплой воде 50 г стирального порошка и 2 столовые ложки соды. Оставьте занавески в растворе на тридцать минут. Затем достаньте тюль из воды и постирайте как обычно.

Такой способ отбеливания спасет тюль от серости. Надо развести в теплой воде 50 г стирального порошка и 2 столовые ложки соды. Оставьте занавески в растворе на тридцать минут. Затем достаньте тюль из воды и постирайте как обычно. Лимонная кислота. Чтобы отбелить пожелтевший тюль, налейте в тазик теплой воды, засыпьте туда 2 пакетика лимонной кислоты и замочите в этом растворе ткань на 2 часа. Лимонная кислота поможет избавиться от пятен и вернуть тюлю первозданный белый цвет.

Чтобы отбелить пожелтевший тюль, налейте в тазик теплой воды, засыпьте туда 2 пакетика лимонной кислоты и замочите в этом растворе ткань на 2 часа. Лимонная кислота поможет избавиться от пятен и вернуть тюлю первозданный белый цвет. Зеленка. Аптечный препарат поможет справиться с проблемой желтизны. Для этого нужно развести 30 капель зеленки в пол-литра воды, затем вылить раствор в тазик с чистой теплой водой. Держать в этом растворе тюль нужно не больше десяти минут. Но стоит помнить, что перед замачиванием в зеленку занавески надо постирать.

Аптечный препарат поможет справиться с проблемой желтизны. Для этого нужно развести 30 капель зеленки в пол-литра воды, затем вылить раствор в тазик с чистой теплой водой. Держать в этом растворе тюль нужно не больше десяти минут. Но стоит помнить, что перед замачиванием в зеленку занавески надо постирать. Соль. Это одно из самых дешевых средств для отбеливания тюля. На 5 л воды нужно 5 столовых ложек соли, туда добавить 3 столовые ложки стирального порошка и замочить шторы в этом растворе на ночь. Наутро нужно вынуть тюль и постирать как обычно. Такую процедуру можно делать перед каждой стиркой.

Это одно из самых дешевых средств для отбеливания тюля. На 5 л воды нужно 5 столовых ложек соли, туда добавить 3 столовые ложки стирального порошка и замочить шторы в этом растворе на ночь. Наутро нужно вынуть тюль и постирать как обычно. Такую процедуру можно делать перед каждой стиркой. Нашатырный спирт и перекись водорода. Такой способ отбеливания подойдет даже для пожелтевших от пыли и жира кухонных занавесок. Для этого нужно 3 столовых ложки перекиси и 2 столовых ложки нашатырного спирта смешать в десяти литрах теплой воды. Надо замочить в этом растворе тюль на 30 минут, затем прополоскать занавески и высушить.

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