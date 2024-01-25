Как избавиться от плесени в стиральной машине подручными средствами

Почему в стиральной машине появляется плесень

Обычно плесень в стиральной машинке появляется из-за застоя влаги в труднодоступных местах — на уплотнителях, прокладках, дозаторах и т.д. Если иметь в виду, что к этой влаге добавляется еще влажная ванная комната, где стоит техника, становится понятным, почему в стиральной машинке растет плесень.

Плесень не только прицепляется к одежде, но и может привести к преждевременному ремонту стиральной машинки.

Причины появления плесени в стиральной машинке

Постоянно закрытая дверца. После завершения стирки когда все вещи извлечены из барабана, многие владельцы стиральной машинки закрывают дверцу. То же делают и с отсеком для порошка. В результате на манжете внутри бака и других деталях остается влага. Чтобы этого не было дверцы нужно оставить открытой, отсек высунутым .

Неправильное подключение к канализации также может являться одной из причин образования плесени. Слив воды происходит некорректно, и определенная ее часть остается внутри стиральной машины. Как следствие застой воды способствует развитию грибка.

Стирка при низких температурах. Если стирка постоянно происходит при низких температурах, узлы стиральной машины не дезинфицируются. В то время как при установке высокого температурного режима грибок погибает.

Постоянная стирка с ополаскивателем является еще одной из возможных причин образования грибка. Частицы ополаскивателя остаются на дверце, в складках резиновой манжеты, на барабане и стенках бачка и являются средой для плесени. Если стирать с кондиционером, обязательно нужно устанавливать дополнительное полоскание.

Как почистить стиральную машинку от плесени безопасными домашними средствами.

Справиться с плесенью внутри стиральной машинки поможет использование порошков с отбеливателями. Отбеливатель не только возвращает чистоту одежды, но и является хорошим дезинфектором. Не обязательно использовать такой порошок каждый раз, достаточно чередовать с обычным порошком каждые 3-4 стирки.

Убираем плесень с помощью лимонной кислоты

Такой способ поможет в том случае, когда явные следы грибка отсутствуют, но при этом затхлый запах. Лимонная кислота не только уничтожает споры грибов, но и удаляет накипь. Это довольно мягкое средство, которое не наносит вреда деталям и узлам машинки.

Чтобы почистить от плесени машинку, нужно тщательно помыть и высушить емкость для порошка.

Наполнить его лимонной кислотой.

Запустите программу стирки с использованием высокой температуры.

После завершения пустой стирки тщательно протереть все доступные узлы стирки.

Дверцы и емкость для порошка оставить открытыми.

Для профилактики плесени этот метод можно использовать каждые 4-6 месяцев.

Избавляемся от плесени с помощью соды

Чтобы почистить машинку нужно:

Соду смешать с водой в соотношении один к одному.

Получившуюся смесь нанести на доступные узлы: барабан, резиновый уплотнитель, лоток, дверцу. Протереть смесью емкость для порошка.

Оставьте средство на час-полтора. После этого протереть места с нанесенной содой влажной губкой.

Включить стирку в быстром режиме. Для усиления эффекта перед запуском можно добавить столовую ложку стирального порошка. После окончания стирки тщательно протереть поверхность.

Для профилактики плесени желательно раз в один-два месяца запускать «пустую» стирку в режиме кипячения.

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