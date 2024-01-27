Очень неожиданно: названа самая стильная модель обуви в мире за 2023 год

Платформа Lyst назвала модную обувь 2023 года. И это очень неожиданная модель.

Платформа персональных рекомендаций Lyst, которая анализирует поисковые запросы интернет-пользователей со всего мира, назвала самую популярную обувь 2023 года. И им оказалась "голая" (прозрачная) обувь.

Такие модели представили многие бренды и модные дома, в частности, Loewe, The Row, Khaite, Bottega Veneta, Nensi Dojaka, Chanel и Stella McCartney. Как отметили в Lyst, "голая" обувь быстро превратилась из интересного аксессуара на подиуме в фаворита уличного стиля из-за любви к прозрачным моделям известных звезд. В таких, например, ходили София Ричи и Дженнифер Лоуренс.

А вот за июль-сентябрь самой популярной моделью обуви стали тебе Maison Margiela в форме туфель Мэри Джейн. Такая необычная обувь точно привлечет к себе внимание на улице.

Тебе Maison Margiela / Фото: Фото из открытых источников

Также в этот список вошли оранжевые кроссовки Nike x Martine Rose Shox MR4 Mule, сандалии Birkenstock Arizona, мюли Tory Burch с "пирсингом", кроссовки New Balance 550, туфли Prada с 3D-цветами в виде оригами.

Louis Vuitton сапоги с оптической иллюзией / Фото: Фото из открытых источников

А особенной новинкой года стали сапоги в виде женских ног от французского Дома моды Louis Vuitton, выполненные из телячьей кожи и имеющие ручную роспись, что помогло создать оптическую иллюзию. На первый взгляд кажется, что вы надели белые носки и черные туфли.