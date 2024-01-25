Як позбутися плісняви ​​в пральній машині домашніми засобами

Чому в пральній машині з'являється цвіль

Зазвичай цвіль у пральній машинці з'являється через застій вологи у важкодоступних місцях — на ущільнювачах, прокладках, дозаторах тощо. Якщо мати на увазі, що до цієї вологи додається ще волога ванній кімнаті, де стоїть техніка, стає зрозумілим, чому у пральній машинці зростає пліснява.

Пліснява не лише чіпляється до одягу, а й може призвести до передчасного ремонту пральної машинки.

Причини появи плісняви у пральній машинці

Постійно закриті дверцята. Після завершення прання і коли всі речі вийнято з барабана, багато власників пральної машинки закривають дверцята. Те саме роблять і з відсіком для порошку. Внаслідок цього на манжеті всередині бака та інших деталях залишається волога. Щоб цього не було дверцята потрібно залишити відчиненими, відсік також.. .

Неправильне підключення до каналізації також може бути однією з причин утворення цвілі. Зливання води відбувається некоректно, і певна її частина залишається всередині пральної машини. Як наслідок застій води сприяє розвитку грибка.

Прання за низьких температур. Якщо прання постійно відбувається за низьких температур вузли пральної машини не дезінфікуються. В той час як при встановленні високого температурного режиму грибок гине.

Постійне прання з ополіскувачем є ще однією з можливих ​​причин утворення грибка. Частинки ополіскувача залишаються на дверцятах, у складках гумової манжети, на барабані та стінках бачка та є середовищем для плісняви. Якщо прати з кондиціонером, обов'язково потрібно встановлювати додаткове полоскання.

Як почистити пральну машинку від плісняви безпечними домашніми засобами

Справитись з пліснявою всередині пральної машинки допоможе використання порошків з відбілювачами. Відбілювачі не лише повертають чистоту одягу, а і є хорошим дезінфектором. Не обов'язково використовувати такий порошок кожного разу, достатньо чергувати зі звичайним порошком кожні 3-4 прання.

Прибираємо плісняву за допомогою лимонної кислоти

Такий спосіб допоможе у тому випадку, коли явні сліди грибка відсутні, але при цьому є затхлий запах. Лимонна кислота не тільки знищує спори грибів, а й видаляє накип. Це досить м'який засіб, який не завдає шкоди деталям та вузлам машинки.

Щоб почистити від плісняви машинку потрібно ретельно помити та висушити місткість для порошку.

Заповнити його лимонною кислотою.

Запустити програму прання з використанням високої температури.

Після завершення пустого прання ретельно протерти всі доступні вузли прання.

Дверцята та місткість для порошку залишити відчиненими.

Для профілактики плісняви цей спосіб можна використовувати кожні 4-6 місяців.

Позбавляємося від плісняви за допомогою соди

Щоб почистити машинку потрібно:

Соду змішати з водою у співвідношенні один до одного.

Отриману суміш нанести на доступні вузли: барабан, гумовий ущільнювач, лоток, дверцята. Протерти сумішшю місткість для порошку.

Залиште засіб на годину-півтори. Після цього протерти місця з нанесеною содою вологою губкою.

Увімкнути прання у швидкому режимі. Для посилення ефекту перед запуском можна додати столову ложку прального порошку.Після закінчення прання ретельно протерти поверхні.

Для профілактики плісняві бажано раз на один-два місяці запускати «порожнє» прання в режимі кип'ятіння.

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