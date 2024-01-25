Як позбутися плісняви ​​в пральній машині домашніми засобами

Як прибрати плісняву в пральній машинці
Чому в пральній машині з'являється цвіль
Зазвичай цвіль у пральній машинці з'являється через застій вологи у важкодоступних місцях — на ущільнювачах, прокладках, дозаторах тощо. Якщо мати на увазі, що до цієї вологи додається ще волога ванній кімнаті, де стоїть техніка, стає зрозумілим, чому у пральній машинці зростає пліснява.
Пліснява не лише чіпляється до одягу, а й може призвести до передчасного ремонту пральної машинки.
Причини появи плісняви у пральній машинці
Постійно закриті дверцята. Після завершення прання і коли всі речі вийнято з барабана, багато власників пральної машинки закривають дверцята. Те саме роблять і з відсіком для порошку. Внаслідок цього на манжеті всередині бака та інших деталях залишається волога. Щоб цього не було дверцята потрібно залишити відчиненими, відсік також.. .
Неправильне підключення до каналізації також може бути однією з причин утворення цвілі. Зливання води відбувається некоректно, і певна її частина залишається всередині пральної машини. Як наслідок застій води сприяє розвитку грибка.
Прання за низьких температур. Якщо прання постійно відбувається за низьких температур вузли пральної машини не дезінфікуються. В той час як при встановленні високого температурного режиму грибок гине.
Постійне прання з ополіскувачем є ще однією з можливих причин утворення грибка. Частинки ополіскувача залишаються на дверцятах, у складках гумової манжети, на барабані та стінках бачка та є середовищем для плісняви. Якщо прати з кондиціонером, обов'язково потрібно встановлювати додаткове полоскання.
Як почистити пральну машинку від плісняви безпечними домашніми засобами
Справитись з пліснявою всередині пральної машинки допоможе використання порошків з відбілювачами. Відбілювачі не лише повертають чистоту одягу, а і є хорошим дезінфектором. Не обов'язково використовувати такий порошок кожного разу, достатньо чергувати зі звичайним порошком кожні 3-4 прання.
Прибираємо плісняву за допомогою лимонної кислоти
Такий спосіб допоможе у тому випадку, коли явні сліди грибка відсутні, але при цьому є затхлий запах. Лимонна кислота не тільки знищує спори грибів, а й видаляє накип. Це досить м'який засіб, який не завдає шкоди деталям та вузлам машинки.
Щоб почистити від плісняви машинку потрібно ретельно помити та висушити місткість для порошку.
- Заповнити його лимонною кислотою.
- Запустити програму прання з використанням високої температури.
- Після завершення пустого прання ретельно протерти всі доступні вузли прання.
- Дверцята та місткість для порошку залишити відчиненими.
Для профілактики плісняви цей спосіб можна використовувати кожні 4-6 місяців.
Позбавляємося від плісняви за допомогою соди
Щоб почистити машинку потрібно:
- Соду змішати з водою у співвідношенні один до одного.
- Отриману суміш нанести на доступні вузли: барабан, гумовий ущільнювач, лоток, дверцята. Протерти сумішшю місткість для порошку.
- Залиште засіб на годину-півтори. Після цього протерти місця з нанесеною содою вологою губкою.
- Увімкнути прання у швидкому режимі. Для посилення ефекту перед запуском можна додати столову ложку прального порошку.Після закінчення прання ретельно протерти поверхні.
Для профілактики плісняві бажано раз на один-два місяці запускати «порожнє» прання в режимі кип'ятіння.
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