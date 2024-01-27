Анна Трінчер у корсеті і стрингах посвітила соковитими сідницями на Балі

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер розбурхала уяву шанувальників, знявшись в провокаційній фотосесії.

Наразі артистка відпочиває на Балі, де сумістила корисне з приємним. Подруга Трінчер влаштувала їй спокусливі знімання.

На фото, якими виконавиця поділилася в Instagram, вона зображена у білосніжному мереживному корсеті та стрингах. Трінчер млосно позує на дивані.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Шанувальники були настільки захоплені свіжими зніманнями співачки, що наробили їй купу компліментів у фотоблогу під постом:

Розкішно! Просто бомбезна

Волошин нервово викурює цигарки одна за одною

Анна Трінчер, вас заарештовано. Хіба можна бути такою прекрасною?

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, днями Анна Трінчер налякала прихильників, показавшись під крапельницею. Артистці вдруге за час відпочинку на Балі стало зле і довелося викликати лікарів.

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