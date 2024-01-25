Анна Трінчер на Балі опинилася під крапельницею і повідомила, що з нею сталося

Артистка вдруге за свій відпочинок серйозно отруїлася.
Співачка та блогерка Анна Трінчер налякала своїх прихильників, показавшись під крапельницею.
Як відомо, наразі артистка перебуває у відпустці на Балі. Та на певний час випала з соцмереж. Занепокоєні фани почали закидати Трінчер запитаннями, куди вона зникла і чи все з нею гаразд.
Годину тому знаменитість вийшла на зв'язок і опублікувала кадри, де їй ставлять крапельницю. За словами Трінчер вона серйозно отруїлася. І це вже вдруге за час її відпочинку на Балі:
"Ледь виходжу до вас. Я вдруге отруїлася на Балі і цього разу набагато гірше. Тупо 360 доларів на місці", - повідомила співачка.
Та разом з тим Трінчер обнадіяла фанів, що назнімала для них багато цікавого та яскравого контенту, тож зовсім скоро ним поділиться, щойно їй стане легше.
Зазначимо, що вперше під час відпустки Анна Трінчер отруїлася більше тижня тому. Тоді артистка врятувалася пігулками, які взяла з собою. Та цього разу все набагато серйозніше.
Нагадаємо, днями акторка Ольга Сумська шокувала, як отруїлася під час відпочинку в Австрії. Зірці було дуже зле, але належного лікування в країні вона не отримала. В критичному стані Сумська прийняла рішення повертатися додому, де українські лікарі поставили її на ноги.
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