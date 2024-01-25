Анна Трінчер на Балі опинилася під крапельницею і повідомила, що з нею сталося

Співачка та блогерка Анна Трінчер налякала своїх прихильників, показавшись під крапельницею.

Як відомо, наразі артистка перебуває у відпустці на Балі. Та на певний час випала з соцмереж. Занепокоєні фани почали закидати Трінчер запитаннями, куди вона зникла і чи все з нею гаразд.

Годину тому знаменитість вийшла на зв'язок і опублікувала кадри, де їй ставлять крапельницю. За словами Трінчер вона серйозно отруїлася. І це вже вдруге за час її відпочинку на Балі:

"Ледь виходжу до вас. Я вдруге отруїлася на Балі і цього разу набагато гірше. Тупо 360 доларів на місці", - повідомила співачка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Та разом з тим Трінчер обнадіяла фанів, що назнімала для них багато цікавого та яскравого контенту, тож зовсім скоро ним поділиться, щойно їй стане легше.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зазначимо, що вперше під час відпустки Анна Трінчер отруїлася більше тижня тому. Тоді артистка врятувалася пігулками, які взяла з собою. Та цього разу все набагато серйозніше.

Нагадаємо, днями акторка Ольга Сумська шокувала, як отруїлася під час відпочинку в Австрії. Зірці було дуже зле, але належного лікування в країні вона не отримала. В критичному стані Сумська прийняла рішення повертатися додому, де українські лікарі поставили її на ноги.

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