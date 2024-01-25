Команда Шевченка: стали відомі імена віцепрезидентів і членів виконкому УАФ

У команді Андрія Шевченка буде один перший віцепрезидент і два віцепрезиденти.

У четвер, 25 січня, Андрій Шевченко став новим очільником Української асоціації футболу (УАФ). Конгрес УАФ також затвердив нових членів президії асоціації.

Першим віцепрезидентом УАФ обрали адвоката Павла Бойчука, а віцепрезидентами – головного тренера збірної України Сергія Реброва та очільника Львівської обласної асоціації футболу Олександра Шевченка. Усі рішення підтримали одноголосно.

"Павло – людина, яку знаю дуже давно. Він дуже гарний юрист, це людина буде брати відповідальність за дуже багато речей", – представив Бойчука новоспечений президент УАФ Андрій Шевченко.

Зазначимо, що Андрій Шевченко запропонував змінити кількість складу президії УАФ – обрати 1 першого віцепрезидента та 2 віцепрезидентів. Раніше було 6 перших віцепрезидентів та 8 віцепрезидентів УАФ. Конгрес УАФ підтримав цю пропозицію: 89 – "за", 2 – утрималися, 3 – не голосували.

Крім того, на Конгресі УАФ були затверджені нові члени виконавчого комітету організації. Ними стали Сергій Владико, Олександр Каденко, Євген Дикий, Микола Павлов, Катерина Монзуль, Андрій Полтавець, Артем Стоянов та Олександр Зінченко.

Статус почесних членів УАФ отримали Віктор Межейко, Ігор Гатаулін та Віталій Кварцяний. Вони можуть відвідувати всі виконкоми УАФ без права голосу.

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