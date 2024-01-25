"Барселона" в овертаймі програла "Атлетику" та вилетіла з Кубка Іспанії (відео)

Команда Хаві неочікувано не змогла пробитися до півфіналу національного кубка.

"Барселона" поступилася "Атлетику" Більбао у чвертьфінальному матчі Кубка Іспанії. Поєдинок на "Естадіо Сан-Мамес" в місті Більбао завершився тріумфом господарів за підсумками екстратаймів – 4:2 .

Вже на першій хвилині зустрічі Горка Гурусета вивів "басків" вперед. У середині першого тайму "синьо-гранатові" відповіли своїми двома голами – на 26-й хвилині відзначився Роберт Левандовський, а ще через шість хвилин забив Ламін Ямал.

На початку другого тайму "Атлетик" зрівняв рахунок – на 49-й хвилині точного удару завдав Оян Сансет.

До кінця основного часу поєдинку команди більше не вражали ворота одна одної. Тож гра перейшла до овертаймів, де "левам" вдалося вирвати перемогу – на 105+2-й хвилині Іньякі Вільямс вивів господарів вперед, а на 120+1-й хвилині Ніко Вільямс поставив крапку в цій грі, забивши четвертий м'яч у ворота каталонців.

Огляд матчу "Атлетик" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Атлетик" вийшов до півфіналу Кубка Іспанії, а "Барселона" припинила боротьбу в цьому турнірі.

Раніше до 1/2 фіналу Кубка Іспанії також пробилися "Мальорка" і "Реал Сосьєдад". Останній півфіналіст визначиться в матчі "Атлетіко" – "Севілья".

Читайте також:

Асист Довбика не врятував: "Жирона" зазнала несподіваного фіаско та вилетіла з Кубка Іспанії (відео)

"Бенфіка" з Трубіним у серії пенальті сенсаційно вилетіла за крок до фіналу Кубка португальської ліги

За трофей поборються з Мудриком: "Ліверпуль" вийшов до фіналу Кубка англійської ліги (відео)