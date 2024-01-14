Анна Трінчер отруїлася під час відпочинку в екзотичній країні

Співачка Анна Трінчер разом з подругою, блогеркою Анітою Соловей, показалися на відпочинку на Балі й розповіли, що отруїлися.

Як повідомила блогерка в Instagram, декілька днів з відпустки вона з подругою провели у вбиральні та ліжку після отруєння місцевою їжею.

"І весь вчорашній день ми провели поєднуючи вбиральню і ліжко", - написала співачка.

Анна Трінчер отруїлася на відпочинку на Балі / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер отруїлася на відпочинку на Балі / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Втім, Трінчер не втрачає оптимізму й сподівається, що їхня недуга мине вже за день. І вона переконує Аніту, що вони знову зможуть повернутися до нормального життя.

"Це найкращий відпочинок у світі. Нічого, зараз день полежимо. І більше не буде такого. Завтра вже, як огірки, будемо тусити й ходити кудись", - розповіла Анна.

Анна Трінчер отруїлася на відпочинку на Балі / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На щастя, в аптечках у блогерок виявилися необхідні ліки. Тому наразі їм вже краще. Вони разом медитують, займаються йогою і плавають у басейні на віллі.

Нагадаємо, нещодавно на свій стан поскаржилася ще одна українська акторка Анна Саліванчук. Знаменитість занедужала одразу після хвороби сина після їхнього відпочинку в Португалії та розповіла про свій стан.

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