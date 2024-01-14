Анна Тринчер отравилась во время отдыха в экзотической стране

Блогерша с подругой рассказали об ухудшении самочувствия.
Певица Анна Тринчер вместе с подругой, блогершей Анитой Соловей, показались на отдыхе на Бали и рассказали, что отравились.
Как сообщила блогерша в Instagram, несколько дней из отпуска она с подругой провели в туалете и постели после отравления местной едой.
"И весь вчерашний день мы провели совмещая туалет и кровать", - написала певица.
Впрочем, Тринчер не теряет оптимизма и надеется, что их недуг пройдет уже через день. И она убеждает Аниту, что они снова смогут вернуться к нормальной жизни.
"Это лучший отдых в мире. Ничего, сейчас день полежим. И больше не будет такого. Завтра уже, как огурцы, будем тусить и ходить куда-нибудь", - рассказала Анна.
К счастью, в аптечках у блогеров оказалось необходимое лекарство. Поэтому им уже лучше. Они вместе медитируют, занимаются йогой и плавают в бассейне на вилле.
Напомним, недавно на свое состояние пожаловалась еще одна украинская актриса Анна Саливанчук. Знаменитость заболела сразу после болезни сына после их отдыха в Португалии и рассказала о своем состоянии.
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