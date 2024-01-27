Анна Тринчер в корсете и стрингах посветила сочными ягодицами на Бали

Артистка устроила провокационную фотосессию.
Украинская певица и блогер Анна Тринчер взбудоражила воображение поклонников, снявшись в провокационной фотосессии.
Сейчас артистка отдыхает на Бали, где совместила полезное с приятным. Подруга Тринчер устроила ей соблазнительные съемки.
На фото, которыми исполнительница поделилась в Instagram, она изображена в белом кружевном корсете и стрингах. Тринчер томно позирует на диване.
Поклонники были настолько очарованы свежими съемками певицы, что наделали ей кучу комплиментов в фотоблоге под постом:
- Роскошно! Просто бомбезная
- Волошин нервно выкуривает сигареты одна за другой
- Анна Тринчер, вы арестованы. Разве можно быть такой прекрасной?
Напомним, на днях Анна Тринчер испугала поклонников, показавшись под капельницей. Артистке второй раз за время отдыха на Бали стало плохо и пришлось вызывать врачей.
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