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Анна Тринчер в корсете и стрингах посветила сочными ягодицами на Бали

Анна Тринчер в корсете и стрингах посветила сочными ягодицами на Бали

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка устроила провокационную фотосессию.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер взбудоражила воображение поклонников, снявшись в провокационной фотосессии.

Сейчас артистка отдыхает на Бали, где совместила полезное с приятным. Подруга Тринчер устроила ей соблазнительные съемки.

На фото, которыми исполнительница поделилась в Instagram, она изображена в белом кружевном корсете и стрингах. Тринчер томно позирует на диване.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Поклонники были настолько очарованы свежими съемками певицы, что наделали ей кучу комплиментов в фотоблоге под постом:

  • Роскошно! Просто бомбезная
  • Волошин нервно выкуривает сигареты одна за другой
  • Анна Тринчер, вы арестованы. Разве можно быть такой прекрасной?
Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, на днях Анна Тринчер испугала поклонников, показавшись под капельницей. Артистке второй раз за время отдыха на Бали стало плохо и пришлось вызывать врачей.

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