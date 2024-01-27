Анна Тринчер в корсете и стрингах посветила сочными ягодицами на Бали

Украинская певица и блогер Анна Тринчер взбудоражила воображение поклонников, снявшись в провокационной фотосессии.

Сейчас артистка отдыхает на Бали, где совместила полезное с приятным. Подруга Тринчер устроила ей соблазнительные съемки.

На фото, которыми исполнительница поделилась в Instagram, она изображена в белом кружевном корсете и стрингах. Тринчер томно позирует на диване.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Поклонники были настолько очарованы свежими съемками певицы, что наделали ей кучу комплиментов в фотоблоге под постом:

Роскошно! Просто бомбезная

Волошин нервно выкуривает сигареты одна за другой

Анна Тринчер, вы арестованы. Разве можно быть такой прекрасной?

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, на днях Анна Тринчер испугала поклонников, показавшись под капельницей. Артистке второй раз за время отдыха на Бали стало плохо и пришлось вызывать врачей.

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