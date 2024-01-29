Премьер Грузии подал в отставку: какая причина

Гарибашвили получил от партии "Грузинская мечта" предложение стать ее главой на следующих выборах в парламент.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 29 января о своей отставке с поста главы правительства.
Об этом политик сказал на брифинге, сообщает Imedinews.ge.
"Хочу сообщить общественности о решении, которое мы обсуждали с командой. Сегодня я покидаю должность премьер-министра", – объявил Гарибашвили.
Он добавил, что в конце 2023 года представил отчет о своей работе в должности премьера в течение трех лет.
"Как известно, я начал работу в должности главы правительства на второй срок в самый тяжелый период, в условиях внутреннего и международного политического, экономического и социального кризисов. Я четко служил нашей стране. Я бескомпромиссно отстаивал интересы нашей страны и народа и горжусь результатами, которых мы достигли вместе с командой за этот период", – заявил грузинский премьер.
Читайте главные новости дня:
- "Каждый день на войне тяжелее предыдущего": командир штурмовой роты дал прогноз на 2024 год
- Отсрочка от мобилизации: полный список тех, кто может получить ее в феврале 2024 года
- Загадочная болезнь "Х": инфекционистка Ольга Голубовская рассказала о новой мировой угрозе
Он сообщил, что осенью в Грузии состоятся парламентские выборы, поэтому, исходя из этой политической ситуации, Гарибашвили получил от политсовета партии "Грузинская мечта" предложение занять должность главы политсилы.
"Очень важно, чтобы новый премьер-министр вовремя сформировал новое правительство, которому я желаю успеха", – сказал Гарибашвили.
Ираклий Гарибашвили – биография
Ираклий Гарибашвили впервые стал премьером Грузии в 2013 году. Тогда он заменил на этом посту основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. Уже 30 декабря 2015 года Гарибашвили подал в отставку. В должности премьера его заменил Георгий Квирикашвили.
Второй раз Гарибашвили вступил в должность главы правительства 22 февраля 2021 года, а до этого возглавлял Минобороны Грузии.
К слову, в ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о надежде, что ее государство вступит в ЕС одновременно с Украиной и Молдовой.
Читайте также: