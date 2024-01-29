Прем'єр Грузії подав у відставку: яка причина

Гарібашвілі отримав від партії "Грузинська мрія" пропозицію стати її очільником на наступних виборах до парламенту.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив 29 січня про свою відставку з посади очільника уряду.

Про це політик сказав на брифінгу, повідомляє Imedinews.ge.

"Хочу повідомити громадськості про рішення, яке ми обговорювали з командою. Сьогодні я залишаю посаду прем'єр-міністра", – оголосив Гарібашвілі.

Також читайте Путін дарма чекає на повернення Трампа у Білий дім — ексгенсек НАТО

Він додав, що наприкінці 2023 року представив звіт про свою роботу на посаді прем’єра протягом трьох років.

"Як відомо, я розпочав роботу на посаді голови уряду на другий термін у найважчий період, в умовах внутрішньої та міжнародної політичної, економічної та соціальної криз. Я чітко служив нашій країні. Я безкомпромісно відстоював інтереси нашої країни і народу і пишаюся результатами, яких ми досягли разом з командою за цей період", – заявив грузинський прем’єр.

Читайте провідні новини дня:

Він повідомив, що восени у Грузії відбудуться парламентські вибори, тож зважаючи на цю політичну ситуацію, Гарібашвілі отримав від політради партії "Грузинська мрія" пропозицію обійняти посаду очільника політсили.

"Дуже важливо, щоб новий прем'єр-міністр вчасно сформував новий уряд, якому я бажаю успіху", – сказав Гарібашвілі.

Іраклій Гарібашвілі – біографія

Іраклій Гарібашвілі вперше став прем’єром Грузії 2013 року. Тоді він замінив на цій посаді засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіну Іванішвілі. Вже 30 грудня 2015 року Гарібашвілі подав у відставку. На посаді прем’єра його замінив Георгій Квірікашвілі.

Вдруге Гарібашвілі обійняв посаду голови уряду 22 лютого 2021 року, а до того очолював Міноборони Грузії.

До слова, в листопаді президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про сподівання, що її держава вступить до ЄС одночасно із Україною та Молдовою.

Читайте також: