В Угорщині різко змінили позицію щодо допомоги Україні: що відомо

Угорщина заявила про свою готовність до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку напередодні екстреного саміту 1 лютого.

Про це пише Reuters 29 січня.

Зазначається, що політичний директор прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана заявив про відкритість Будапешту до питання використання бюджету ЄС для запропонованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро (54 мільярди доларів).

"Балаж Орбан, головний політичний радник прем'єр-міністра, підтвердив на X, що в суботу Будапешт направив Брюсселю пропозицію, яка свідчить про його готовність використати бюджет ЄС для надання пакету допомоги і випустити спільні боргові зобов'язання для його фінансування, якщо були додані інші "застереження", – пише Reuters.

Агентство зазначає, що це є значною зміною у позиції Будапешта порівняно з тим, яку він займав лише кілька тижнів тому. Раніше він заблокував перегляд бюджету ЄС, який включав допомогу Україні, що змусило його лідерів скликати екстрений саміт.

Раніше очільник угорського уряду Віктор Орбан заявив, що зніме вето щодо надання Україні допомоги від ЄС на суму 50 мільярдів євро.

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