ЄС подовжив економічні санкції проти РФ – на який термін

Європейська Рада ще на пів року – до 31 липня 2024 року – подовжила економічні санкції проти Росії, запроваджені за агресію проти України.

Відповідне рішення ухвалили 29 січня у Брюсселі, повідомляє пресслужба Європейської Ради.

Йдеться про усі економічні санкції, запроваджені ЄС проти Росії, починаючи з липня 2014 року. Ці санкції були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ.

"Наразі вони складаються з широкого спектру галузевих заходів, включно з обмеженнями на торгівлю, фінанси, технології й товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші. Вони також охоплюють заборону на імпорт або транспортування морським транспортом сирої нафти і деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків і призупинення мовлення й ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ. Крім того, запроваджено конкретні заходи щодо посилення спроможності ЄС протидіяти обходу санкцій", - йдеться у заяві.

У заяві також наголошується, що доки "незаконні дії РФ і далі порушують заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобов'язань за міжнародним правом, доцільно зберегти чинними всі заходи, запроваджені ЄС, і вжити додаткових заходів, якщо це потрібно".

Нагадаємо, у Нідерландах викрили мережу, через яку незаконно ввозили військові товари до Росії.

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