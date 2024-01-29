ЕС продлил экономические санкции против РФ – на какой срок

Европейский Совет еще на полгода – до 31 июля 2024 года – продлил экономические санкции против России, введенные за агрессию против Украины.

Соответствующее решение было принято 29 января в Брюсселе, сообщает пресс-служба Европейского Совета.

Речь идет о всех экономических санкциях, введенных ЕС против России, начиная с июля 2014 года. Эти санкции были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение РФ.

"В настоящее время они состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также охватывают запрет на импорт или транспортировку морским транспортом сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановка вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ. Кроме того, введены конкретные меры по усилению способности ЕС противодействовать обходу санкций", — говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что пока "незаконные действия РФ продолжают нарушать запрет на применение силы, являющейся серьезным нарушением обязательств по международному праву, целесообразно сохранить действующими все меры, введенные ЕС, и принять дополнительные меры, если это нужно".

Напомним, в Нидерландах разоблачили сеть, по которой незаконно ввозили военные товары в Россию.

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