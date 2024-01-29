Сіярто закликав до закінчення війни

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав до завершення війни між Україною та Росією.

Про це він повідомив у своєму Facebook під час поїздки до Ужгорода.

"Все більше і більше загиблих на полі бою, ми не повинні допустити, щоб загинуло ще більше! Війна має закінчитися, людські життя можна врятувати лише миром", - написав Сіярто.

До слова, 29 січня, очільник МЗС Угорщини прибув Ужгорода, де зустрівся з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Як повідомлялося, в Угорщині різко змінили позицію щодо допомоги Україні. Країна заявила про свою готовність до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку напередодні екстреного саміту 1 лютого.

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