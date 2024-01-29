Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сіярто закликав до закінчення війни

Сіярто закликав до закінчення війни

Петер Сіярто. / Фото: Associated Press

Угорський міністр наголошує на мирі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав до завершення війни між Україною та Росією.

Про це він повідомив у своєму Facebook під час поїздки до Ужгорода. 

"Все більше і більше загиблих на полі бою, ми не повинні допустити, щоб загинуло ще більше! Війна має закінчитися, людські життя можна врятувати лише миром", - написав Сіярто.

До слова, 29 січня, очільник МЗС Угорщини прибув Ужгорода, де зустрівся з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. 

Як повідомлялося, в Угорщині різко змінили позицію щодо допомоги Україні. Країна заявила про свою готовність до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку напередодні екстреного саміту 1 лютого.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація