В РФ заявили об уничтожении БПЛА над Псковской областью

Сообщается о пресечении попытки устроить атаку с применением дрона по объектам на территории России.
Минобороны России заявило об уничтожении в ночь на 31 января беспилотника над территорией Псковской области.
Об этом говорится в заявлении российского ведомства в Сети.
В Минобороны указали, что в течение ночи была пресечена попытка осуществить "террористическую атаку" с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России.
Дежурными средствами ПВО был уничтожен якобы украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области.
Напомним, 30 января россияне заявили, что их средства ПВО уничтожили и перехватили 21 беспилотник над оккупированным Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.
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