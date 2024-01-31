В РФ заявили об уничтожении БПЛА над Псковской областью

Сообщается о пресечении попытки устроить атаку с применением дрона по объектам на территории России.

Минобороны России заявило об уничтожении в ночь на 31 января беспилотника над территорией Псковской области.

Об этом говорится в заявлении российского ведомства в Сети.

В Минобороны указали, что в течение ночи была пресечена попытка осуществить "террористическую атаку" с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России.

Также читайте Оккупанты атаковали Украину дронами: где и сколько беспилотников сбило ПВО

Дежурными средствами ПВО был уничтожен якобы украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области.

Напомним, 30 января россияне заявили, что их средства ПВО уничтожили и перехватили 21 беспилотник над оккупированным Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.

Читайте также: