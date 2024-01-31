Гороскоп для Рыб на 2024 год: что карты Таро предвещают

Карты Таро уже много времени фигурируют в фильмах и книгах. За этим стоят десятки и сотни лет гадания на этом инструменте для оккультных практик. Сейчас картами Таро используют не только гадалки, но психологи и психотерапевты, используя эти интересные изображения на картоне в виде метафорических карт. Для того чтобы узнать больше о вероятном будущем, читайте таропрогноз на 2024 год для Рыб от эзотерикка Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта года "Туз жезлов"

Эта карта – апофеоз стихии огня в картах Таро. Она свидетельствует о начале чего-то нового, оригинальности, творческом взгляде на жизнь и определенных авантюрах. Поэтому она подсказывает, что следует верить в свои силы, знать, куда двигаться дальше, столкнуться с правдой лицом к лицу, проявлять инициативу в любви, действовать вдохновенными новыми идеями, решать проблемы, быть охваченным радостным возбуждением, страстно относиться к жизни.

Также речь идет о чувстве новизны и о новом и необычном. Масть жезлов связана с энергией и действием, поэтому эта карта означает какие-то действия во внешнем мире, связанные с получением результатов. Туз – это вдохновение, которое дарит не только оригинальные идеи, но и дает энергию, чтобы воплотить их в жизнь.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта года "Король пентаклей"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам, рассказывает о надежности, материализме, поддержке и выдержке. Она сообщает о харизматической личности, деловом лидере, финансовом консультанте. Когда появляется эта карта, то речь идет о практичности, стабильности, решительности, компетентном и серьезном подходе, ответственной жизненной позиции.

Эта карта рассказывает о людях, которые добились успеха, избавились от комплексов и получить свойство быть на шаг впереди других. Он умеет действовать решительно и надежен как скала. Наслаждайтесь своим делом и гордитесь своими достижениями. Вы погоните плоды своей деятельности, добьетесь понимания и выйдете на верхнюю степень своей карьеры. У вас хватит энергии, уверенности и харизмы, чтобы справиться с любой ситуацией.

Прогноз Таро на финансы

Карта года "Туз пентаклей"

Эта карта свидетельствует о наградах, процветании, плодородии и реализме. Также она описывает практические достижения, ощутимые результаты, реальную власть, доверие в любой ситуации, новое дело, поиск счастья, погружение в реальный мир. Эта карта подсказа вам имеет, что вскоре вы добьетесь успеха и извлечете пользу для себя из всего. Сейчас не пора строить воздушные замки, нужно строить надежные планы и тщательно продумывать все детали.

Сосредоточьтесь на результатах и используйте свои практические знания и умения для себя и своего будущего. Эта карта говорит о новых начинаниях, только очень приземленных, практичных и доступных. Начните действовать уже сейчас, чтобы затем добиться результатов.

Средства для реализации проекта тоже появятся. Примите это и наслаждайтесь благополучием.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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