Гороскоп для Риб на 2024 рік: що карти Таро віщують

Карти Таро уже чимало часу фігурують у фільмах та книжках. За цим стоять десятки та сотні років ворожіння на цьому інструменті для окультних практик. Зараз картами Таро використовують не лише ворожки, але психологи та психотерапевти, використовуючи ці цікаві зображення на картоні у вигляді метафоричних карт. Для того, щоб дізнатися більше про ймовірне майбутнє, читайте таропрогноз на 2024 рік для Риб від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта року "Туз жезлів"

Ця карта - апофеоз стихії вогню у картах Таро. Вона свідчить про початок чогось нового, оригінальність, творчий погляд на життя та певні авантюри. Тому вона підказує, що варто вірити у свої сили, знати, куди рухатися далі, зіткнутися з правдою лицем до лиця, проявляти ініціативу в коханні, діяти, натхненними новими ідеями, розв'язувати проблеми, бути охопленим радісним збудженням, пристрасно ставитися до життя.

Також йдеться про почуття новизни і щось нове та незвичне. Масть жезлів пов'язана з енергією та дією, тому ця карта означає якісь дії у зовнішньому світі, які пов'язані з отриманням результатів. Туз - це натхнення, яке дарує не лише оригінальні ідеї, але й дає енергію, щоб втілити їх у життя.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта року "Король пентаклів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць, розповідає про надійність, матеріалізм, підтримку та витримку. Вона повідомляє про харизматичну особистість, ділового лідера, фінансового консультанта. Коли з'являється ця карта, то йдеться про практичність, стабільність, рішучість, компетентний та серйозний підхід, відповідальну життєву позицію.

Ця карта розповідає про людей, які досягнули успіху, позбавилися від комплексів та отримати властивість бути на крок попереду інших. Він вміє діяти рішуче і надійний, мов скеля. Насолоджуйтеся своєю справою та пишайтеся своїми досягненнями. Ви поженете плоди своєї діяльності, доб'єтеся розуміння та вийдете на верхню ступінь своєї кар'єри. У вас вистачить енергії, впевненості і харизми, щоб впоратися з будь-якою ситуацією.

Прогноз Таро на фінанси

Карта року "Туз пентаклей"

Ця карта свідчить про нагороди, процвітання, родючість та реалізм. Також вона описує практичні досягнення, відчутні результати, реальну владу, довіру у будь-якій ситуації, нову справу, пошук щастя, занурення у реальний світ. Ця карта підказу вамє, що незабаром ви доможетеся успіху і отримаєте користь для себе зі всього. Зараз не час будувати повітряні замки, потрібно будувати надійні плани і ретельно продумувати всі деталі.

Сфокусуйтеся на результатах і використайте свої практичні знання та вміння для себе та свого майбутнього. Ця карта говорить про нові починання, тільки дуже приземлені, практичні та доступні. Почніть діяти уже зараз, щоб потім досягнути результатів.

Засоби для реалізації проєкту теж з'являться. Прийміть це та насолоджуйтеся добробутом.

Також читайте Таропрогноз на 2024 рік: що карти нам віщують

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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