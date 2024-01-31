"Пункт незламності", дитсадок, школа: окупанти обстріляли Херсонську область

За минулу добу противник здійснив по області 53 обстріли, випустивши 221 снаряд.

Російські військові обстріляли Херсонську область, поціливши у житлові квартали населених пунктів. Через атаку є жертва та постраждалі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 221 снаряд, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 17 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гідротехнічну споруду, навчальний заклад, дитячий садок, Пункт незламності та стільникову вежу у Бериславському районі", - написав він.

За його даними, через російську атаку 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Нагадаємо, у ніч проти 31 січня росіяни вдарили дронами по півдню України.

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