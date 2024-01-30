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У Дніпрі пролунав вибух

У Дніпрі пролунав вибух

Вибух. / Фото: Associated Press

Тривога в області тривала майже годину.

У вівторок, 30 січня, у Дніпрі було чути вибухи під час повітряної тривоги. Сирени лунали в регіоні від 12:15 до 13:02.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Дніпрі чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання. 

Своєю чергою, Telegram-канал "Дніпро Оперативний" повідомляє, що було чутно вибух у Синельниківському районі. 

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вдень 30 січня окупанти завдали ракетного удару по Харківщині. "Приліт" стався у близькому передмісті Харкова.

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