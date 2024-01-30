В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

В вівторок, 30 січня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Всі регіони "почервоніли" через загрозу удару ракетами "Кинджал".

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, для Харківської, Сумської та Полтавська областей існує загроза застосування балістичного озброєння.

Мапа тривог станом на 12:15 вівторка, 30 січня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, напередодні ввечері Повітряні сили попереджали про безпілотники, що увійшли до повітряного простору України. Тривога розпочалася на півдні, а потім поступово поширилася на східні, центральні та частину північних областей.

Зранку Генштаб і ПС повідомили, що Росія вдарила по Україні дронами. Окупаційні війська запустили 35 "Shahed". Силами ППО було знищено 15 ударних БпЛА.

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