Український військовий попереджає про ракети у повітряному просторі Харкова.
У вівторок, 30 січня, у передмісті Харкова пролунав вибух. Перед цим по всій Україні оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"У Харкові вибух. Будьте обережні", - написав міський голова о 12:19 на сторінці у телеграм-каналі.
Наразі більше деталей він не повідомив.
Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски С-300.
Згодом бригадний генерал юстиції Сергій Мельник додав, що у повітряному просторі Харкова літають російські ракети.
"Харків’яни не покидайте укриття - ворожі ракети у повітрі!", - йдеться у його дописі.
ОНОВЛЕНО
Пізніше Терехов уточнив, що вибух стався у передмісті Харкова.
"Приліт був у близькому передмісті Харкова. У Харків не прилітало", - написав він.
Нагадаємо, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт Міг-31К. Є загроза удару ракетами "Кинджал".
Читайте провідні новини дня:
- Гучне інтервʼю Зеленського: мобілізація, скандали з ТЦК, кінець війни і дещо особисте
- Якщо Путін переможе: ще у двох країнах претендують на землі України
- Загадкова хвороба "Х": інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла про нову світову загрозу