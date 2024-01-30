Український військовий попереджає про ракети у повітряному просторі Харкова.

У вівторок, 30 січня, у передмісті Харкова пролунав вибух. Перед цим по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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"У Харкові вибух. Будьте обережні", - написав міський голова о 12:19 на сторінці у телеграм-каналі.

Наразі більше деталей він не повідомив.

Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски С-300.

Згодом бригадний генерал юстиції Сергій Мельник додав, що у повітряному просторі Харкова літають російські ракети.

"Харків’яни не покидайте укриття - ворожі ракети у повітрі!", - йдеться у його дописі.

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Пізніше Терехов уточнив, що вибух стався у передмісті Харкова.

"Приліт був у близькому передмісті Харкова. У Харків не прилітало", - написав він.

Нагадаємо, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт Міг-31К. Є загроза удару ракетами "Кинджал".

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