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У передмісті Харкова пролунав вибух

У передмісті Харкова пролунав вибух

Ракета / Фото: Associated Press

Український військовий попереджає про ракети у повітряному просторі Харкова.

У вівторок, 30 січня, у передмісті Харкова пролунав вибух. Перед цим по всій Україні оголосили повітряну тривогу. 

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

"У Харкові вибух. Будьте обережні", - написав міський голова о 12:19 на сторінці у телеграм-каналі.

Наразі більше деталей він не повідомив. 

Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски С-300.

Згодом бригадний генерал юстиції Сергій Мельник додав, що у повітряному просторі Харкова літають російські ракети. 

"Харків’яни не покидайте укриття - ворожі ракети у повітрі!", - йдеться у його дописі.

ОНОВЛЕНО

Пізніше Терехов уточнив, що вибух стався у передмісті Харкова. 

"Приліт був у близькому передмісті Харкова. У Харків не прилітало", - написав він. 

Нагадаємо, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт Міг-31К. Є загроза удару ракетами "Кинджал".

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