Украинский военный предупреждает о ракетах в воздушном пространстве Харькова.

Во вторник, 30 января, в Харькове раздался взрыв. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"В Харькове взрыв. Будьте осторожны", — написал мэр в 12:19 на странице в телеграмм-канале.

Пока больше деталей он не сообщил.

Мониторинговые каналы пишут о возможных пусках С-300.

Впоследствии бригадный генерал юстиции Сергей Мельник добавил, что в воздушном пространстве Харькова летают российские ракеты.

"Харьковчане не покидайте укрытие — вражеские ракеты в воздухе!", — говорится в его сообщении.

Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета Миг-31К. Есть угроза удара ракетами "Кинжал".

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