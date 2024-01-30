Украинский военный предупреждает о ракетах в воздушном пространстве Харькова.
Во вторник, 30 января, в Харькове раздался взрыв. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове взрыв. Будьте осторожны", — написал мэр в 12:19 на странице в телеграмм-канале.
Пока больше деталей он не сообщил.
Мониторинговые каналы пишут о возможных пусках С-300.
Впоследствии бригадный генерал юстиции Сергей Мельник добавил, что в воздушном пространстве Харькова летают российские ракеты.
"Харьковчане не покидайте укрытие — вражеские ракеты в воздухе!", — говорится в его сообщении.
Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета Миг-31К. Есть угроза удара ракетами "Кинжал".
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