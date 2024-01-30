В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Во вторник, 30 января, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Все регионы "покраснели" из-за угрозы удара ракетами "Кинжал".

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, для Харьковской, Сумской и Полтавской областей существует угроза применения баллистического вооружения.

Карта тревог на 12:15 вторника, 30 января.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, накануне вечером Воздушные силы предупреждали о вошедших в воздушное пространство Украины беспилотниках. Тревога началась на юге, а затем постепенно распространилась на восточные, центральные и часть северных областей.

Утром Генштаб и ПС сообщили, что Россия ударила по Украине дронами. Оккупационные войска запустили 35 "Shahed". Силами ПВО было уничтожено 15 ударных БпЛА.

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