В Днепре раздался взрыв

Тревога в области продолжалась почти час.

Во вторник, 30 января, в Днепре были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Сирены звучали в регионе с 12:15 до 13:02.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Днепре слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "сСуспильного"", — пишет издание.

В свою очередь, Telegram-канал "Днепр Оперативный" сообщает, что был слышен взрыв в Синельниковском районе.

Напомним, во время воздушной тревоги днем 30 января оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковщине. "Прилет" произошел в близком пригороде Харькова.

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