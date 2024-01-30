В Днепре раздался взрыв

Тревога в области продолжалась почти час.
Во вторник, 30 января, в Днепре были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Сирены звучали в регионе с 12:15 до 13:02.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.
"В Днепре слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "сСуспильного"", — пишет издание.
В свою очередь, Telegram-канал "Днепр Оперативный" сообщает, что был слышен взрыв в Синельниковском районе.
Напомним, во время воздушной тревоги днем 30 января оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковщине. "Прилет" произошел в близком пригороде Харькова.