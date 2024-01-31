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Курс валют на 31 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 31 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на среду, 31 января. / Фото: УНИАН

В последний день месяца доллар потерял в цене, а евро наоборот – вырос.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 31 января. Стоимость доллара – 37,87 – на 1 коп. меньше курса накануне. Евро в это время вырос на 8 коп., а злотый прибавил 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 37,87 грн (- 1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 41,08 грн (+8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,41 грн (+3 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,65 – 38,25 грн
  • "Ощадбанк" – 37,80 – 38,25 грн
  • "ПУМБ" – 37,80 – 38,40 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,75 – 38,30 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,60 – 38,30 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,90 – 41,90 грн
  • "Ощадбанк" – 40,90 – 41,85 грн
  • "ПУМБ" – 41,30 – 42,00 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,75 – 41,75 грн
  • "Укрэксимбанк" – 41,10 – 41,90 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,32 – 9,70 грн
  • "Сбербанк" — 9,05 — 9,65 грн
  • "ПУМБ" – 9,20 – 9,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,55 грн

Как сообщалось, американская валюта снова начала дорожать после того, как дешевела почти три недели. Покупать или продавать валюту – что советуют специалисты.

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