Курс валют на 31 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

В последний день месяца доллар потерял в цене, а евро наоборот – вырос.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 31 января. Стоимость доллара – 37,87 – на 1 коп. меньше курса накануне. Евро в это время вырос на 8 коп., а злотый прибавил 3 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,87 грн (- 1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,08 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,41 грн (+3 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,65 – 38,25 грн
- "Ощадбанк" – 37,80 – 38,25 грн
- "ПУМБ" – 37,80 – 38,40 грн
- "Укрсиббанк" – 37,75 – 38,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,60 – 38,30 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,90 – 41,90 грн
- "Ощадбанк" – 40,90 – 41,85 грн
- "ПУМБ" – 41,30 – 42,00 грн
- "Укрсиббанк" – 40,75 – 41,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,10 – 41,90 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,32 – 9,70 грн
- "Сбербанк" — 9,05 — 9,65 грн
- "ПУМБ" – 9,20 – 9,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,55 грн
Как сообщалось, американская валюта снова начала дорожать после того, как дешевела почти три недели. Покупать или продавать валюту – что советуют специалисты.