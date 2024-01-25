Жилье для украинцев: правительство разрабатывает две новые льготные программы

Для реализации программ "Аренда с правом выкупа" и "Социальная аренда" уже существует единственный государственный оператор.

Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство разрабатывает две льготные программы, чтобы обеспечить граждан жильем. Они будут опираться на распространенную на Западе практику аренды с правом выкупа (rent-to-own) и социальной аренды.

Об этом чиновник рассказала во время онлайн-выступления на мероприятии "Система доступного арендного жилья в Украине".

Свириденко отметила, что для реализации программ "Аренда с правом выкупа" и "Социальная аренда" уже существует единственный государственный оператор — "Укрфинжилье". Государство профинансировало его уставный капитал в размере 50 млрд грн, а в этом году в него дополнительно будет вложено еще 20 млрд грн.

При реализации этих программ предпочтение будет отдаваться вновь построенным квартирам, домам и таунхаусам или только строящимся. Таким образом, пояснила министр, государство поспособствует не только решению жилищного вопроса украинцев, но и будет стимулировать развитие рынка жилищного строительства и смежных отраслей, появление новых рабочих мест,

Какие программы действуют теперь

В Украине уже действуют две правительственные программы — “єВідновлення” и “єОселя”. Первая из них предусматривает выплату компенсаций украинцам за разрушенное или поврежденное жилье. Вторая – это программа льготной ипотеки, которая позволяет взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.

По словам Свириденко, стратегическая цель правительства сделать так, чтобы ипотечные займы составляли 10% ВВП.

“Накануне полномасштабного российского вторжения ипотечные ссуды в Украине составляли менее 1% ВВП. В то же время, в странах Еврозоны этот показатель в среднем равен 40%”, — сказала она.

Потери из-за войны

По словам Свириденко, в результате военных действий в Украине разрушены по меньшей мере 160 тысяч зданий и сооружений, из них около 20 тысяч — многоэтажки. Кроме того, тысячи украинцев покинули свои дома из-за оккупации.

По состоянию на январь 2024 года в Украине насчитывается около 5 миллионов внутренних переселенцев. Около 2 миллионов семей безвозвратно потеряли дом.

Напомним, компенсация, которую государство выплачивает украинцам за поврежденное и уничтоженное во время войны жилье, будет выплачиваться по новым правилам.

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