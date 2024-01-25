Житло для українців: уряд розробляє дві нові пільгові програми

Для реалізації програм “Оренда з правом викупу” та “Соціальна оренда” уже існує єдиний державний оператор.

Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що український уряд розробляє дві пільгові програми, щоб забезпечити громадян житлом. Вони опиратимуться на поширену на Заході практику оренди з правом викупу (rent-to-own) та соціальної оренди.

Про це чиновниця розповіла під час онлайн-виступу на заході "Система доступного орендного житла в Україні".

Свириденко зазначила, що для реалізації програм “Оренда з правом викупу” та “Соціальна оренда” уже існує єдиний державний оператор — “Укрфінжитло”. Держава профінансувала його статутний капітал у розмірі 50 млрд грн, а цього року до нього буде додатково вкладено ще 20 млрд грн.

Під час реалізації цих програм перевага надаватиметься новозбудованим квартирам, будинкам і таунхаусам або тим, які тільки будуються. Таким чином, пояснила міністерка, держава посприяє не лише розв’язанню житлового питання українців, а й стимулюватиме розвиток ринку житлового будівництва та суміжних галузей, появу нових робочих місць,

Які програми діють тепер

В Україні уже діють дві урядові програми — “єВідновлення” та “єОселя”. Перша з них передбачає виплату компенсацій українцям за зруйноване або пошкоджене житло. Друга — це програма пільгової іпотеки, яка дозволяє взяти доступний кредит на житло під 3 або 7%.

За словами Свириденко, стратегічна мета уряду — зробити так, щоб іпотечні позики становили 10% ВВП.

“Напередодні повномасштабного російського вторгнення іпотечні позики в Україні становили менше ніж 1% ВВП. Водночас у країнах Єврозони цей показник у середньому дорівнює 40%”, — сказала вона.

Втрати через війну

За словами Свириденко, внаслідок воєнних дій в Україні зруйновано щонайменше 160 тисяч будівель і споруд, з них близько 20 тисяч — багатоповерхівки. Крім того, тисячі українців залишили свої будинки через окупацію.

Станом на січень 2024 року в Україні нараховується приблизно 5 мільйонів внутрішніх переселенців. Близько 2 мільйонів сімей безповоротно втратили домівку.

Нагадаємо, компенсація, яку держава виплачує українцям за пошкоджене і знищене під час війни житло, виплачуватиметься за новими правилами.

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