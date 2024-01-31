Гороскоп для Водолеев на 2024 год: что карты Таро предвещают

Карты Таро – самое объективное зеркало наших страхов, желаний и комплексов. Читая карты, вы сможете увидеть себя в истинном свете благодаря символическому языку Таро. Иногда вам может не понравиться то, что вы увидите, но в этом и состоит объективность карт Таро, которые, как полагают, говорят только правду.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта года — "Паж жезлов"

"Паж жезлов" — это карта Таро, которая принадлежит к картам двора или так называемым фигурным картам. В определенных случаях в толковании карт она может означать первого конкретного человека, к которому у вас есть любовный интерес. Тем временем масть жезлов в картах Таро символизирует страсть, действенность и желание развития. Поэтому в течение этой недели попробуйте по-новому посмотреть на ваши отношения. Дайте им еще один шанс. Добавьте энтузиазм. Старайтесь идти в новом для вас с партнером или партнершей направлениях. Проверьте свои силы и сразитесь за ваше счастье.

Вдохновляйтесь открывающимися перед вами перспективами. Больше флиртуйте. Оживите вашу любовь. Не отворачиваться по пустякам. Станьте оптимистом и откройтесь этим чувством. Первым протяните руку и получите новый шанс. Добивайтесь успеха в общении.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта года "Солнце"

Пора показать себя и осуществить мечты. Это положительная карта, означающая успех и счастье. "Солнце" наполняет нас положительными мыслями, которые помогут достичь цели. Архетипично Солнце представляет смелость, энергичность, глубокое понимание и проникновение в сущность событий. Нужно двигаться вперед.

Следует ожидать большой любви, радости и освобождения от прошлых страхов и сомнений. Однако не нужно слишком гордиться своей славой, чтобы не обращать внимания на других.

Прогноз Таро на финансы

Карта года "Девятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас следует поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы – ответственны за свои поступки.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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