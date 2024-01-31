Гороскоп для Козерогов на 2024 год: что карты Таро предвещают

Карты Таро появились в Средневековой Европе несколько столетий назад, а сейчас они занимают ведущее место среди мантических атрибутов эзотериков, оккультистов и представителей языческих верований. Обычно их используют для предсказания вероятного будущего, однако сфера применения карт Таро значительно шире, чем может показаться, на первый взгляд.



Поэтому узнайте больше по таропрогнозу для Козерогов на 2024 год от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта года — "Паж жезлов"

"Паж жезлов" — это карта Таро, которая принадлежит к картам двора или так называемым фигурным картам. В определенных случаях в толковании карт она может означать первого конкретного человека, к которому у вас есть любовный интерес. Тем временем масть жезлов в картах Таро символизирует страсть, действенность и желание развития. Поэтому в течение этой недели попробуйте по-новому посмотреть на ваши отношения. Дайте им еще один шанс. Добавьте энтузиазм. Старайтесь идти в новом для вас с партнером или партнершей направлениях. Проверьте свои силы и сразитесь за ваше счастье.

Вдохновляйтесь открывающимися перед вами перспективами. Больше флиртуйте. Оживите вашу любовь. Не отворачиваться по пустякам. Станьте оптимистом и откройтесь этим чувством. Первым протяните руку и получите новый шанс. Добивайтесь успеха в общении.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта года "Семерка жезлов"

Эта карта говорит о защите и получении преимуществ. "Семерка жезлов" также рассказывает об отказе сдвинуться с места, желании рассчитывать только на свои силы, брошенный вызов, вынужденную защиту и иногда даже агрессию.

Если в расписании вытащили эту карту, то это значит, что вам придется пойти в глухую защиту и рассчитывать только на себя. Вам нужно крепко стоять на ногах, чтобы защищать свои права и мнения. Также возможны моменты жесткой критики и провокаций.

Не исключена борьба с "внутренними демонами", которые мешают нам двигаться по правильному пути комплексами, страхами, подозрениями и т.д. Вы можете вести борьбу и с собственной совестью. Если бы там не было, защищайте свои планы от противников. Внимательно распределите, как тратить собственные силы.

Прогноз Таро на финансы

Карта года "Король кубков"

Эта карта говорит о том, что в ситуации, в которой вы оказались, стоит проявить стабильность, мудрость, дипломатичность, благородство и поддержку. Сейчас следует проверить на верность чувству, не сводят ли они сейчас вас в заблуждение. Сочувствуйте чужим недостаткам и недостаткам. Однако сдерживайте собственные чувства, однако – не инстинкты. Трезво оценивайте ситуацию. Создайте спокойную атмосферу.

Будьте уверены в выбранном пути. Спокойно относитесь к происходящему вокруг. Правильно выполняйте свою работу, понимайте и учитывайте обстоятельства. Примите слабые и сильные стороны.

Также читайте Таропрогноз на 2024 год: что карты нам предвещают

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.