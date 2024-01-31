Гороскоп для Стрельцов на 2024 год: что карты Таро предвещают

Карты Таро – древняя система для гадания будущего, которая приобрела особую популярность в течение последних десятилетий. Она позволяет узнать, что же вы действительно чувствуете, преодолеть собственные страхи и вызовы, задуматься над прошлым и заглянуть в вероятное будущее. Поэтому эзотерик Елена Кузьмич подготовила для вас прогноз по картам Таро для Стрельцов на 2024 год.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта года "Девятка кубков"

Эта карта свидетельствует об исполнении желаний, эмоциональном удовольствии, чувственности. Она убеждает вас, что нужно приложить совсем немного усилий, чтобы мечты стали реальностью. Эта карта повествует о сексуальном удовольствии, простых радостях жизни, удовольствии от достигнутого, насыщенной жизни, поступлении благодати, веселой компании, нетерпимости к любым ограничениям.

В то же время "Девятка кубков" напоминает о том, что следует помнить об ответственности за последствия своих желаний, гордиться своими достижениями и осознавать, что вы действительно хотите от жизни. Ведь очень часто мы желаем одного, а когда получаем желаемое, то выясняется, что мы действительно хотели совсем другое.

Но следует быть осторожными, ведь если долго греться в лучах собственной славы, то можно или оттолкнуть окружение или вызвать сильную зависть. Помните, что зависть рождает обиду, уничтожает любовь и заставляет завистников начинать манипуляции.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта года "Туз пентаклей"

Эта карта принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. Она свидетельствует о наградах, процветании, развитии и плодородии. В этом году вас будут ожидать практические достижения и ощутимые результаты. Вы можете получить реальную власть над другими людьми и доверие в определенных ситуациях. Ищите богатства, но не забывайте о трудностях реального мира.

Добивайтесь успеха и извлекайте выгоду из всего. Сейчас не пора строить воздушные замки, нужно делать реалистичные планы и тщательно прорабатывать все детали. Используйте свои практические знания и умения для себя и своего будущего. Новые начинания должны быть приземлены и доступны. Также могут появиться средства для успешной реализации проектов. Стройте ваше благосостояние.

Прогноз Таро на финансы

Карта года "Девятка жезлов"

Эта карта Таро свидетельствует о готовности, защите, силе и осознании. Она сообщает о вашем ощущении беззащитности, построении "стен на всякий случай", напоминании о прошлых неудачах. В то же время она говорит о развитии силы, заботе о будущем, развитии силы через самосознание, готовность ко всему, настойчивость и подозрительность к чужим действиям.

"Девятка жезлов" сообщает и о том, какой бы период ни подходил в вашей жизни к завершению, вы готовы двигаться дальше. Научитесь видеть свои сильные и слабые стороны, признавать свои недостатки и понимать свой потенциал, чувствительно реагировать на текущие события и преодолевать все трудности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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