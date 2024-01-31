Оккупанты атаковали Украину дронами: где и сколько беспилотников сбило ПВО

В ночь на среду, 31 января, российские оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками "Shahed-136/131" и "ракетами "Искандер". Силы ПВО уничтожили 14 БпЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 14 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей", — сообщили ПС.

Россиян запускали дроны по трем направлениям: российскому Приморско-Ахтарскому и Курскому, а также Чауде в аннексированном Крыму. Тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" оккупанты били с оккупированного полуострова и Воронежской области РФ.

Напомним, накануне вечером россияне атаковали беспилотниками Харьков. "Шахед" попал в район жилой застройки . Возник пожар. Пострадали три человека — все в легкой форме.

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