Гороскоп для Стрільців на 2024 рік: що карти Таро віщують

Карти Таро - давня система для ворожіння майбутнього, яка набула особливої популярності протягом останніх десятиліть. Вона дозволяє дізнатися, що ж ви насправді відчуваєте, подолати власні страхи та виклики, замислитися над минулим та зазирнути у ймовірне майбутнє. Тому езотерикиня Олена Кузьмич підготувала для вас прогноз за картами Таро для Стрільців на 2024 рік.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта року "Дев'ятка кубків"

Ця карта свідчить про виконання бажань, емоційне задоволення, чуттєвість. Вона переконує вас, що потрібно докласти зовсім небагато зусиль, щоб мрії стали реальністю. Ця карта оповідає про сексуальне задоволення, прості радощі життя, задоволення від досягнутого, насичене життя, надходження благодаті, веселу компанію, нетерпимість до будь-яких обмежень.

Водночас "Дев'ятка кубків" нагадує про те, що слід пам'ятати про відповідальність за наслідки своїх бажань, пишатися своїми досягненнями та усвідомлювати, що ви насправді хочете від життя. Адже дуже часто ми бажаємо одного, а коли отримуємо бажане, то з'ясовується, що ми насправді хотіли зовсім інше.

Але слід бути обережними, адже якщо довго грітися у промінні власної слави, то можна, або відштовхнути оточення або викликати сильну заздрість. Пам'ятайте, що заздрість породжує образу, знищує любов і змушує заздрісників починати маніпуляції.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта року "Туз пентаклів"

Ця карта належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро. Вона свідчить про нагороди, процвітання, розвиток та родючість. Протягом цього року вас очікуватимуть практичні досягнення та відчутні результати. Ви можете отримати реальну владу над іншими людьми та довіру у певних ситуаціях. Шукайте багатства, але не забувайте про труднощі реального світу.

Домагайтеся успіху та отримуйте вигоду зі всього. Зараз не час будувати повітряні замки, потрібно робити реалістичні плани та ретельно пропрацьовувати всі деталі. Використовуйте свої практичні знання та вміння заради себе та свого майбутнього. Нові починання мають бути приземленими та доступними. Також можуть з'явитися кошти для успішної реалізації проєктів. Будуйте ваш добробут.

Прогноз Таро на фінанси

Карта року "Дев'ятка жезлів"

Ця карта Таро свідчить про готовність, захист, силу та усвідомлення. Вона повідомляє про ваше відчуття беззахисності, побудови "стін про всяк випадок", нагадування про минулі невдачі. Водночас вона говорить про розвиток сили, турботу про майбутнє, розвиток сили через самоусвідомлення, готовність до всього, наполегливість та підозрілість до чужих дій.

"Дев'ятка жезлів" повідомляє і про те, який би період не підходив у вашому житті до завершення, ви готові рухатися далі. Навчіться бачити свої сильні та слабкі сторони, визнавати свої недоліки та розуміти свій потенціал, чутливо реагувати на поточні події та долати всі труднощі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте Таропрогноз на 2024 рік: що карти нам віщують

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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