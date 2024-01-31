Гороскоп для Козорогів на 2024 рік: що карти Таро віщують

Карти Таро з'явилися у Середньовічній Європі кілька століть тому, а нині вони посідають чільне місце серед мантичних атрибутів езотериків, окультистів та представників язичницьких вірувань. Зазвичай їх використовують для пророкування ймовірного майбутнього, проте сфера застосування карт Таро є значно ширшою, ніж може здатися, на перший погляд.



Тому дізнайтеся більше з таропрогнозу для Козорогів на 2024 рік від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта року - "Паж жезлів"

"Паж жезлів" - це карта Таро, яка належить до карт двору або так званих фігурних карт. У певних випадках у тлумаченні карт вона може означати першу конкретну людину, до якої у вас є любовний інтерес. Тим часом масть жезлів у картах Таро символізує пристрасть, дієвість та бажання розвитку. Тому протягом цього тижня спробуйте по-новому подивитися на ваші стосунки. Дайте їм ще один шанс. Додайте ентузіазму. Намагайтеся йти у новому для вас з партнером чи партнеркою напрямках. Перевірте свої сили та поборіться за ваше щастя.

Надихайтеся перспективами, які відкриваються перед вами. Більше фліртуйте. Оживіть ваше кохання. Не відвертатися на дрібниці. Станьте оптимістом і відкрийтеся цим почуттям. Першим простягніть руку та отримайте новий шанс. Домагайтеся успіху у спілкуванні.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта року "Сімка жезлів"

Ця карта говорить про захист та отримання переваг. "Сімка жезлів" також розповідає про відмову зрушити з місця, бажання розраховувати тільки на свої сили, кинутий виклик, вимушений захист та іноді навіть агресію.

Якщо у розкладі витягнули цю карту, то це означає, що вам доведеться піти в глухий захист і розраховувати тільки на себе. Вам потрібно міцно стояти на ногах, щоб захищати свої права та думки. Також можливі моменти жорсткої критики та провокацій.

Не виключена боротьба з "внутрішніми демонами", які заважають нам рухатися правильним шляхом комплексами, страхами, підозрами тощо. Ви можете вести боротьбу і з власною совістю. Якби там не було захищайте свої плани від супротивників. Уважно розподіліть як витрачати власні сили.

Прогноз Таро на фінанси

Карта року "Король кубків"

Ця карта говорить про те, що у ситуації у якій ви опинилися, варто проявити стабільність, мудрість, дипломатичність, благородство та підтримку. Нині слід перевірити на вірність почуття, чи не зводять вони зараз вас на манівці. Співчувайте чужим хибам та вадам. Проте стримуйте власні почуття, проте - не інстинкти. Тверезо оцінюйте ситуацію. Створіть спокійну атмосферу.

Будьте впевненими в обраному шляху. Спокійно ставтеся до подій довкола. Правильно виконуйте свою роботу, усвідомлюйте та враховуйте обставини. Прийміть свої слабкі та сильні сторони.

Також читайте Таропрогноз на 2024 рік: що карти нам віщують

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.