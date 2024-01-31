Гороскоп для Водоліїв на 2024 рік: що карти Таро віщують

Карти Таро — найоб'єктивніше дзеркало наших страхів, бажань та комплексів. Читаючи карти, ви зможете побачити себе в істинному світлі завдяки символічній мові Таро. Іноді вам може не сподобатися те, що ви побачите, але в цьому і полягає об'єктивність карт Таро, які, як вважається, кажуть тільки правду.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта року - "Паж жезлів"

"Паж жезлів" - це карта Таро, яка належить до карт двору або так званих фігурних карт. У певних випадках у тлумаченні карт вона може означати першу конкретну людину, до якої у вас є любовний інтерес. Тим часом масть жезлів у картах Таро символізує пристрасть, дієвість та бажання розвитку. Тому протягом цього тижня спробуйте по-новому подивитися на ваші стосунки. Дайте їм ще один шанс. Додайте ентузіазму. Намагайтеся йти у новому для вас з партнером чи партнеркою напрямках. Перевірте свої сили та поборіться за ваше щастя.

Надихайтеся перспективами, які відкриваються перед вами. Більше фліртуйте. Оживіть ваше кохання. Не відвертатися на дрібниці. Станьте оптимістом і відкрийтеся цим почуттям. Першим простягніть руку та отримайте новий шанс. Домагайтеся успіху у спілкуванні.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта року "Сонце"

Настав час показати себе та здійснити мрії. Це позитивна карта, яка означає успіх та щастя. "Сонце" наповнює нас позитивними думками, які допоможуть досягнути мети. Архетипічно Сонце представляє сміливість, енергійність, глибоке розуміння та проникнення у суть подій. Потрібно рухатися вперед.

Варто очікувати великої любові, радості та звільнення від минулих страхів та сумнівів. Проте не потрібно надто пишатися своєю славою, щоб не звертати увагу на інших.

Прогноз Таро на фінанси

Карта року "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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