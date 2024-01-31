В РФ заявили про знищення БПЛА над Псковською областю

Повідомляється про припинення спроби влаштувати атаку із застосуванням дрона по об'єктах на території Росії.

Міноборони Росії заявило про знищення в ніч проти 31 січня безпілотника над територією Псковської області.

Про це йдеться у заяві російського відомства в Мережі.

У Міноборони вказали, що протягом ночі було припинено спробу здійснити "терористичну атаку" із застосуванням безпілотника літакового типу по об'єктах на території Росії.

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Черговими засобами ППО було знищено начебто український безпілотний літальний апарат над територією Псковської області.

Нагадаємо, 30 січня росіяни заявили, що їхні засоби ППО знищили та перехопили 21 безпілотник над окупованим Кримом, Бєлгородською, Брянською, Калузькою та Тульською областями.

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