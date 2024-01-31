Жена установила в машине мужа проекцию своего лица, чтобы он "никогда не изменял" — видео

Он показал, как это выглядит.

Женщина установила проекцию своего лица на пассажирскую дверь автомобиля мужа, якобы чтобы не дать ему возможность изменить.

Музыкант Дерек Моррис, публикующий видео в TikTok под ником @derekmorrismusic, поделился роликом, в котором утверждает, что его жена проводит слишком много времени на Amazon.

41-летний мужчина из США показал, как открывает пассажирскую дверь своего белого автомобиля и обнаруживает, что лицо его жены проектируется на землю.

Его жена установила под дверью специальный светодиодный проектор для автомобильной двери и поместила на него свое лицо. Ее глаза широко открыты, а ноздри раздуты — вероятно, чтобы показать любому, кто незаконно находился в машине, кто здесь главный.

"Невероятно", — добавил мужчина в подписи к клипу, набравшего более 10,9 млн просмотров.

Впрочем, мнения зрителей TikTok по поводу выходки разделились: некоторые заявили, что паре следует развестись, если она такая "неуверенная в себе".

В ответ Дерек написал хейтерам в комментариях: "Послушайте. Я влюбился в эту женщину, когда впервые увидел ее, когда учился в восьмом классе. Мне сейчас 41 год. Мы совершенно влюблены. Женщина моей мечты, огромное благословение от Бога, и вот мы здесь".

Напомним, женщина пригласила любовницу мужа жить с ними. Они втроем поженились и теперь вместе воспитывают девять детей.

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