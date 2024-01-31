Исследователь сделал племенный ритуал и чувствовал себя униженным, узнав, что это значит – видео

Исследователь испытал болезненный ритуал лишь для того, чтобы впоследствии узнать его символизм, в результате чего он чувствовал себя довольно униженным.

Майк Кори документирует свой опыт путешествий на YouTube-канале Fearless & Far, посещая страны на всех континентах и погружаясь в их культуру.

В своем последнем видео под названием "Сварливые бабушки из племени мне прокалывают нос" Кори знакомится с племенем батонга, проживающего в сельской местности на севере Зимбабве.

Тонга могут проследить свое происхождение в Центральную Африку, прибыв в Зимбабве около 300 н.э.

По прибытии в село он решил пройти один из обрядов посвящения племени, который он совершал в предыдущих приключениях для своих 2,54 миллиона подписчиков.

Кори решил проколоть перегородку без анестезии, используя в качестве иглы только шип, колеблясь между большим и меньшим.

Объясняя окончательное решение, он сказал: "Это иглы акации. Они растут здесь в кустах и так делают пирсинг".

Затем он приступил к "вкусному" местному обеду, содержавшему мягкую кашу и бамию, прежде чем деревенские бабушки попытались проткнуть ему нос шипом.

Однако все прошло не так гладко, как планировалось: бабушка потратила около 15 минут, выкручивая его через перегородку.

К сожалению, дело не дошло до конца, а только наполовину.

Затем он рассказал после процесса: "После этого я понял в ходе разговора, что это обряд посвящения для молодых девушек, которые переживают половое созревание и готовятся выходить замуж – это то, что мы сделали сегодня. Иногда во время путешествий допускаешь ошибки, и в общении что-то теряется. Итак, я теперь имею обряд посвящения для девочки-подростка. Но все же я чувствую, что немного повзрослел".

В любом случае, Кори закончил видео, отпраздновав это вместе с племенем батонга, которое очень приветливо отнеслось к нему, сказав, что бабушки "не так сварливы, как кажутся".

Напомним, National Geographic назвал 20 самых крутых путешествий 2024 года. В каждом пункте назначения предложены уникальные мероприятия.

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