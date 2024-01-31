Зинченко вступил в перепалку с одноклубником после матча АПЛ – тренер "Арсенала" отреагировал (видео)

Защитники "канониров" Александр Зинченко и Бен Уайт поссорились на поле после игры против "Ноттингема".

После завершения матча 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором "Арсенал" на выезде одержал победу над "Ноттингемом", на поле произошла перепалка между защитниками "канониров" Александром Зинченко и Беном Уайтом.

Причиной, скорее всего, стал пропущенный лондонцами мяч на последних минутах. Гол пришел с фланга Зинченко, а Уайт неудачно отработал против форварда "Ноттингема" Тайво Авонии, который и нанес результативный удар.

Несмотря на то, что "Арсенал" удержал победу (1:2), сразу после финального свистка Зинченко и Уайт начали высказывать претензии друг другу. Успокаивать украинца пришлось главному тренеру "пушкарей" Микелю Артете.

"That's pushing each other"



Микель Артета предупреждают по-законному матчу между Алексем Зинченко и Бен...



️ @ laura_woodsypic.twitter.com — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 30, 2024

На пресс-конференции после матча Артета прокомментировал эмоциональный инцидент между Зинченко и Уайтом.

"Я люблю такое! Они требуют больше друг от друга, и они не рады тому, что пропустили этот гол. В этом они пытаются разобраться. Это было немного эмоционально, но это лишь означает, что мы сыграли недостаточно хорошо – счет должен быть больше.

Игроки подталкивают друг друга и они не рады пропускать. Я должен поощрять подобное и продвигать это правильным и уважительным образом. Иногда после матча бывает эмоционально и жарко, но я обожаю, когда игроки подталкивают друг друга и требуют совершенства", – сказал Артета.

В поединке с "Ноттингемом" украинский футболист "канониров" вышел на поле в стартовом составе и отыграл почти до финального свистка. На 90+2-й минуте его заменил польский защитник Якуб Кивер.

Именно Зинченко поспособствовал первому голу "Арсенала" – Саша на 65-й минуте бросил мяч с аута на Габриэля Жезуса, а тот зашел в штрафную соперника и забил ударом с острого угла.

Победа позволила "Арсеналу" (46 очков) подняться на второе место в АПЛ. "Пушкари" на два балла отстают от лидера "Ливерпуля", который еще имеет матч в запасе.

В следующем туре чемпионата Англии подопечные Артеты 4 февраля на собственном поле сыграют с "Ливерпулем".

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