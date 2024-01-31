Зінченко вступив у перепалку з одноклубником після матчу АПЛ – тренер "Арсенала" відреагував (відео)

Захисники "канонірів" Олександр Зінченко та Бен Вайт посварилися на полі після гри проти "Ноттінгема".

Після завершення матчу 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), в якому "Арсенал" на виїзді здобув перемогу над "Ноттінгемом", на полі сталася перепалка між захисниками "канонірів" Олександром Зінченком та Беном Вайтом.

Причиною, швидше за все, став пропущений лондонцями м'яч на останніх хвилинах. Гол прийшов з флангу Зінченка, а Вайт невдало відпрацював проти форварда "Ноттінгема" Тайво Авонії, який і завдав результативного удару.

Незважаючи на те, що "Арсенал" втримав перемогу (1:2), одразу після фінального свистка Зінченко та Вайт почали висловлювати претензії один одному. Заспокоювати українця довелося головному тренеру "гармашів" Мікелю Артеті.

“That’s pushing each other”



Mikel Arteta explains the post-match feud between Oleksandr Zinchenko and Ben White...



️ @laura_woodsy pic.twitter.com/S0bEB0wr5O — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 30, 2024

На пресконференції після матчу Артета прокоментував емоційний інцидент між Зінченком і Вайтом.

"Я люблю таке! Вони вимагають більше один від одного, і вони не раді тому, що пропустили цей гол. У цьому вони намагаються розібратися. Це було трохи емоційно, але це лише означає, що ми зіграли недостатньо добре – рахунок повинен бути більшим.

Гравці підштовхують один одного, і вони не раді пропускати. Я повинен заохочувати подібне та просувати це правильним та шанобливим чином. Іноді після матчу буває емоційно і спекотно, але я обожнюю, коли гравці підштовхують один одного та вимагають досконалості", – сказав Артета.

У поєдинку з "Ноттінгемом" український футболіст "канонірів" вийшов на поле у стартовому складі та відіграв майже до фінального свистка. На 90+2-й хвилині його замінив польський захисник Якуб Ківьор.

Саме Зінченко посприяв першому голу "Арсенала" – Сашко на 65-й хвилині вкинув м'яч з аута на Габріеля Жезуса, а той зайшов до штрафного майданчика суперника та забив ударом з гострого кута.

Перемога дозволила "Арсеналу" (46 очок) піднятися на друге місце в АПЛ. "Гармаші" на два бали відстають від лідера "Ліверпуля", який ще має матч у запасі.

У наступному турі чемпіонату Англії підопічні Артети 4 лютого на власному полі зіграють з "Ліверпулем".

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