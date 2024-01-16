Кубок африканських націй-2023: розклад і результати всіх матчів

Від 13 січня до 11 лютого 2024 року в Кот-д'Івуарі відбувається 34-й розіграш Кубка африканських націй.

За звання найсильнішої футбольної команди Африки борються 24 національні збірні, які розділені на 6 груп по 4 команди.

Груповий етап турніру триватиме до 24 січня. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи, а також чотири з шести найкращих володарів третіх місць.

Матчі 1/8 фіналу заплановано від 27 до 30 січня, 1/4 фіналу – 2 і 3 лютого, півфінали – 7 лютого.

Матч за третє місце відбудеться 10 лютого, а фінал турніру запланований на 11 лютого.

Зазначимо, що Кубок африканських націй-2023 повинен був відбутися восени 2023 року, але через погодні умови турнір перенесли на початок 2024 року.

Чинним переможцем Кубка Африки є збірна Сенегалу, яка у фіналі Кубка африканських націй-2021 у серії пенальті здолала Єгипет.

Рекордсменом за перемогами на Кубку Африки є збірна Єгипету. Вона вигравали турнір сім разів (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Груповий етап

Група А

13 січня. 22:00. Кот-д'Івуар – Гвінея-Бісау – 2:0

14 січня. 16:00. Нігерія – Екваторіальна Гвінея – 1:1

18 січня. 16:00. Екваторіальна Гвінея – Гвінея-Бісау

18 січня. 19:00. Кот-д'Івуар – Нігерія

22 січня. 19:00. Екваторіальна Гвінея – Кот-д'Івуар

22 січня. 19:00. Гвінея-Бісау – Нігерія

Група В

14 січня 19:00. Єгипет – Мозамбік – 2:2

14 січня. 22:00. Гана – Кабо-Верде – 1:2

18 січня. 22:00. Єгипет – Гана

19 січня. 16:00. Кабо-Верде – Мозамбік

22 січня. 22:00. Мозамбік – Гана

22 січня. 22:00. Кабо-Верде – Єгипет

Група С

15 січня. 16:00. Сенегал – Гамбія – 3:0

15 січня. 19:00. Камерун – Гвінея – 1:1

19 січня. 19:00. Сенегал – Камерун

19 січня. 22:00. Гвінея – Гамбія

23 січня. 19:00. Гамбія – Камерун

23 січня. 19:00. Гвінея – Сенегал

Група D

15 січня. 22:00. Алжир – Ангола 1:1

16 січня. 16:00. Буркіна-Фасо – Мавританія

20 січня. 16:00. Алжир – Буркіна-Фасо

20 січня. 19:00. Мавританія – Ангола

23 січня. 22:00. Ангола – Буркіна-Фасо

23 січня. 22:00. Мавританія – Алжир

Група E

16 січня. 19:00. Туніс – Намібія

16 січня. 22:00. Малі – ПАР

20 січня. 22:00. Туніс – Малі

21 січня. 22:00. ПАР – Намібія

24 січня. 19:00. Намібія – Малі

24 січня. 19:00. ПАР – Туніс

Група F

17 січня. 19:00. Марокко – Танзанія

17 січня. 22:00. ДР Конго – Замбія

21 січня. 16:00. Марокко – ДР Конго

21 січня. 19:00. Замбія – Танзанія

24 січня. 22:00. Замбія – Марокко

24 січня. 22:00. Танзанія – ДР Конго

Плейоф

1/8 фіналу – 28-31 січня

1/4 фіналу – 2-3 лютого

Півфінали – 7 лютого

Матч за третє місце – 10 лютого

Фінал – 11 лютого

Читайте також:

Заміна Моурінью: "Рома" оголосила про призначення нового головного тренера

ФІФА назвала ім'я найкращого футболіста 2023 року: хто отримав престижну нагороду

Із Мессі, але без Роналду: ФІФА оголосила символічну збірну 2023 року