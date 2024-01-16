Кубок африканських націй-2023: розклад і результати всіх матчів

За право називатися найкращою футбольною збірною африканського континенту ведуть боротьбу 24 команди.
Від 13 січня до 11 лютого 2024 року в Кот-д'Івуарі відбувається 34-й розіграш Кубка африканських націй.
За звання найсильнішої футбольної команди Африки борються 24 національні збірні, які розділені на 6 груп по 4 команди.
Груповий етап турніру триватиме до 24 січня. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи, а також чотири з шести найкращих володарів третіх місць.
Матчі 1/8 фіналу заплановано від 27 до 30 січня, 1/4 фіналу – 2 і 3 лютого, півфінали – 7 лютого.
Матч за третє місце відбудеться 10 лютого, а фінал турніру запланований на 11 лютого.
Зазначимо, що Кубок африканських націй-2023 повинен був відбутися восени 2023 року, але через погодні умови турнір перенесли на початок 2024 року.
Чинним переможцем Кубка Африки є збірна Сенегалу, яка у фіналі Кубка африканських націй-2021 у серії пенальті здолала Єгипет.
Рекордсменом за перемогами на Кубку Африки є збірна Єгипету. Вона вигравали турнір сім разів (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).
Груповий етап
Група А
13 січня. 22:00. Кот-д'Івуар – Гвінея-Бісау – 2:0
14 січня. 16:00. Нігерія – Екваторіальна Гвінея – 1:1
18 січня. 16:00. Екваторіальна Гвінея – Гвінея-Бісау
18 січня. 19:00. Кот-д'Івуар – Нігерія
22 січня. 19:00. Екваторіальна Гвінея – Кот-д'Івуар
22 січня. 19:00. Гвінея-Бісау – Нігерія
Група В
14 січня 19:00. Єгипет – Мозамбік – 2:2
14 січня. 22:00. Гана – Кабо-Верде – 1:2
18 січня. 22:00. Єгипет – Гана
19 січня. 16:00. Кабо-Верде – Мозамбік
22 січня. 22:00. Мозамбік – Гана
22 січня. 22:00. Кабо-Верде – Єгипет
Група С
15 січня. 16:00. Сенегал – Гамбія – 3:0
15 січня. 19:00. Камерун – Гвінея – 1:1
19 січня. 19:00. Сенегал – Камерун
19 січня. 22:00. Гвінея – Гамбія
23 січня. 19:00. Гамбія – Камерун
23 січня. 19:00. Гвінея – Сенегал
Група D
15 січня. 22:00. Алжир – Ангола 1:1
16 січня. 16:00. Буркіна-Фасо – Мавританія
20 січня. 16:00. Алжир – Буркіна-Фасо
20 січня. 19:00. Мавританія – Ангола
23 січня. 22:00. Ангола – Буркіна-Фасо
23 січня. 22:00. Мавританія – Алжир
Група E
16 січня. 19:00. Туніс – Намібія
16 січня. 22:00. Малі – ПАР
20 січня. 22:00. Туніс – Малі
21 січня. 22:00. ПАР – Намібія
24 січня. 19:00. Намібія – Малі
24 січня. 19:00. ПАР – Туніс
Група F
17 січня. 19:00. Марокко – Танзанія
17 січня. 22:00. ДР Конго – Замбія
21 січня. 16:00. Марокко – ДР Конго
21 січня. 19:00. Замбія – Танзанія
24 січня. 22:00. Замбія – Марокко
24 січня. 22:00. Танзанія – ДР Конго
Плейоф
1/8 фіналу – 28-31 січня
1/4 фіналу – 2-3 лютого
Півфінали – 7 лютого
Матч за третє місце – 10 лютого
Фінал – 11 лютого
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