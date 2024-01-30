Ліверпуль – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 22-го туру АПЛ

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика спробує набрати очки у поєдинку проти лідера чемпіонату Англії.

У середу, 31 січня, відбудеться центральний матч 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24, в якому "Ліверпуль" прийматиме "Челсі" українського півзахисника Михайла Мудрика.

Команди зіграють на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.

Після 21-го туру "Ліверпуль" (48 очок) лідирує в АПЛ, випереджаючи на 5 балів "Манчестер Сіті", "Арсенал" та "Астон Віллу". Щоправда, команда Хосепа Гвардіоли має матч у запасі. Три свої останні поєдинки в чемпіонаті Англії "мерсисайдці" виграли.

"Челсі" (31 пункт) посідає дев'яте місце в турнірній таблиці АПЛ. "Сині" також перемогли у своїх останніх трьох іграх національної першості.

Де дивитися матч Ліверпуль – Челсі

На території України матч "Ліверпуль" – "Челсі" можна буде подивитися лише на OTT-платформі Setanta Sports.

На телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+ трансляція поєдинку не запланована.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль – Челсі

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають мерсисайський клуб. На перемогу "Ліверпуля" можна поставити з коефіцієнтом 1,65. Нічия – 4,75. Виграш Мудрика і Ко – 5,40.

Нагадаємо, минулого тижня головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп оголосив, що залишить клуб після після закінчення нинішнього сезону.

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