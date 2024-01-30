Зинченко сделал ассист из аута: "Арсенал" одержал победу и вышел на второе место в АПЛ (видео)

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде обыграл "Ноттингем" в матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Сити Граунд" в Ноттингеме завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм встречи прошел без голов. Во втором тайме "канониры" вышли вперед на 65-й минуте – Зинченко бросил мяч из аута на Габриэля Жезуса, а тот забил ударом с острого угла.

Отметим, что в этом сезоне Зинченко провел уже 26 матчей за лондонцев во всех турнирах, на его счету один гол и теперь два ассиста.

На 72-й минуте подопечные Микеля Артеты удвоили свое преимущество – Жезус отдал голевую передачу, а голом отличился Букайо Сака.

Под занавес игры хозяева сократили отставание – на 89-й минуте точный удар нанес Тайво Авонии, но спастись от поражения им не удалось.

Зинченко вышел на поле в стартовом составе "Арсенала" и отыграл почти до финального свистка. На 90+2-й минуте украинца заменил Якуб Кивер.

Обзор матча "Ноттингем" – "Арсенал"

Благодаря этой победе "Арсенал" (46 очков) поднялся на второе место в АПЛ. "Пушкари" на два балла отстают от лидера "Ливерпуля", у которого еще есть матч в запасе. "Ноттингем" (20 пунктов) идет на 16-й позиции.

В следующем туре "Арсенал" 4 февраля примет "Ливерпуль". В тот же день "Ноттингем" на выезде сыграет против "Борнмута" украинского защитника Ильи Забарного.

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