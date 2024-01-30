Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко впервые выходит замуж

Звезда "Дизель Шоу", комедийная актриса Виктория Булитко поделилась со своими поклонниками радостной новостью.

Так, на своем Youtube-канале звезда сообщила, что впервые выходит замуж. Виктория опубликовала кадры, как ее парень, музыкант Кирилл Попович, признается ей в любви.

Как оказалось, возлюбленный актрисы сделал предложение на ее 41-й день рождения 25 января. Влюбленные в тот день романтично ужинали при свечах. Знаменитость ничего не подозревала. В то же время ее избранник продумал все заранее. Кирилл украсил комнату свечами и цветами. И наконец, став на одно колено, он протянул звезде кольцо. Она сначала растерялась, но своими смешными танцами и счастливыми криками все же подтвердила согласие.

Виктория Булитко выходит замуж

Виктория Булитко выходит замуж

Виктория Булитко выходит замуж

В свою очередь поклонники актрисы бурно отреагировали на неожиданную новость и в комментариях засыпали молодожен поздравлениями.

Поздравляю с помолвкой! Очень рада за вас!

Ну, наконец! Ура!

Вика, поздравляю вас! Желаю роскошной, прекрасной, незабываемой свадьбы, а также волшебной гармонии, согласия и неисчерпаемой любви!

Удивила так удивила, день рождения прошел на высоте. Молодец бабочка, порадовал возлюбленную!

К слову, ранее актриса Виктория Булитко не разглашала подробности личной жизни. Впрочем, известно, что с Кириллом в 2023 году артистка создала дуэт "METELyK" и даже записала общий романтический трек и клип. В настоящее время пара стремительно развивает свою музыкальную карьеру.

Виктория Булитко выходит замуж

Напомним, недавно звезда "Сплетницы" Эд Вествик тоже сделал предложение известной актрисе. Для этого он выбрал место, которое располагалось на высоте трех тысяч метров.

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